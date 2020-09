(ВИДЕО) ПОЈАВИЛИ СЕ СНИМЦИ РАТА! Разнет азербејџански тенк, остала само конзерва на ливади од њега!

Појавио се видео разношења азербејџанског тенка од стране снага Јерменије.

Video brief by #Armenia MoD reports a column of #Azerbaijan tanks being targeted in #NagornoKarabakh, apparently T-72 tanks and an armoured buldozer-fitted tank for clearance works. https://t.co/0YGmEylRhc — Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 27, 2020

Стравичан призор, тенк је разнет у парам парчад, остаци лете високо у ваздух. Јерменија је прогласила ратно стање и општу мобилизацију.

The MoD of #Armenia announced a "counter – offensive operation" against Azerbaijani Armed Forces and called the attack a prepared provocation. 📸 Nagorno-Karabakh came under shelling of the Azerbaijani Armed Forces. #OSINT #Azerbaijanipic.twitter.com/hinXtNwcHo — ISCResearch (@ISCResearch) September 27, 2020

Одлуком Владе у Републици Јерменији проглашено је ратно стање и општа мобилизација. Одлука ступа на снагу од момента објављивања. Сви да се јаве у своје војне одсеке. За домовину, за победу – написао је на Фејсбуку премијер Никол Пашињан.

First official video footage of the #NagornoKarabakh–#Azerbaijan clashes posted by #Armenia MoD, showing what appear to be Azeri T-72 tanks being targeted. https://t.co/GffHeFgFXk — Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 27, 2020

Ако Азербејџан жели рат – добиће га, поручио је лидер Нагорно-Kарабаха Араик Арутјуњан у обраћању грађанима после најновије ескалације у томе региону.

