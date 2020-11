Блумберг: Следеће године смена на трону тржишта нафте

Сједињене Америчке Државе могле би 2021. године уступити Кини своје вођство на глобалном тржишту прераде нафте, преноси агенција Блумберг позивајући се на прогнозу Међународне агенције за енергетику.

У Сједињеним Америчким Државама затварају се рафинерије, на пример, „Ројал Дач шел“ у Луизијани, која није била превише застарела.

За разлику од тога, у Кини се граде најмање четири нова предузећа – њихов укупни капацитет биће 1,2 милиона барела дневно, што може да се упореди са капацитетом прераде нафте у Великој Британији.

Глобална потражња за горивом опала је због пандемије вируса корона, која је такође утицала на производњу и прераду нафте. Она је пала за рекордних 1,7 милиона барела. Више од половине долазило је из америчких фабрика.

Осим тога, криза је убрзала промене у томе ко и како троши нафту: у Кини и другим азијским земљама расте потражња за пластиком и нафтом. За разлику од Сједињених Америчких Држава и Европе, где се боре са дубљом економском кризом. Осим тога, ситуацију погоршавају и дугорочне перспективе потражње за нафтом због преласка на алтернативне изворе енергије.

Пораст прераде нафте у Кини, заједно са изградњом рафинерија у Индији и на Блиском истоку, огледа се у глобалном енергетском систему. Кинеска предузећа сада јачају на међународним тржиштима горива. При томе, како се наводи, ово представља проблем не само за Сједињене Америчке Државе, већ и за друге азијске земље.

Истраживачка компанија „Вуд Макензи“ приметила је да ће више од половине капацитета за прераду нафте бити направљено управо у овом региону и да ће бити усмерено на пластику.

„Кина ће вероватно престићи Сједињене Америчке Државе у наредних годину или две“, преноси агенција речи директора компаније „Факт глобал енерџи“ Стива Сојера.

Међутим, упркос расту капацитета у Кини, Индији и на Блиском истоку, индустрији би могле би потребне године да се опорави од штете коју је нанео ковид 19.

