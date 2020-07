Албанци одлепили – Приликом сусрета Вучића и комесара за проширење ЕУ Вархељија на столу се нашла књига “Хришћанско наслеђе Косова и Метохије”

На објаву Оливера Вархељија комесара за проширење ЕУ бурно су реаговали Албанци јер на фотографији се јасно види књига “Хришћанска баштина Косова и Метохије”. Албанци су ову фотографију схватили као поруку да ЕУ подржава суверенитет Србије, а посебно јер ЕУ подржава име Косово и Метохија.

Good discussion w @predsednikrs @avucic in Brussels today about #Serbia’s EU-related reforms, fight against #COVID19, preparations for Economic & Investment Plan @EU_Commission will put forward in the autumn and regional cooperation. pic.twitter.com/OKXBW0zgnO

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) July 16, 2020