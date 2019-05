Албанска полиција упала у Северну Митровицу, Звечан и Зубин Поток, ухапсили 13 Срба

Косовски премијер, Рамуш Харадинај, огласио се на Твитеру поводом јутрошње акције специјалних јединица Косовске полиције.

Anti smuggling & organized crime operation is being conducted in northern municipalities of #Kosovo as part of our commitment to implement RoL for all. I confirm that this operation is against org. crime & it also targets police & customs officers. I call citizens to remain calm.

— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) May 28, 2019