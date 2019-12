Аљбин Курти: Геноцид, масовне гробнице и масакри су истина Србије

Курти је на свом Твитер налогу написао „да је Вучић одбио да Сребреницу назове геноцидом, а сада негира масакр у Рачку“.

He refused to call Srebrenica a genocide, now he denies Reçak's massacre. He wants to move into a peaceful future without accepting crimes of the past. But genocide, mass-graves and massacres are Serbia's truth. It's time for Vucic to start dealing with it.

