Амбасада САД: Боље новине без Владе него Влада без новина

Америчка амбасада у Београду цитирала је данас речи једног од оснивача САД Томаса Џеферсона о значају и важности медија за свако друштво и државу.

“Kада би било на мени да одлучим да ли да имамо Владу без новина или новине без Владе, не бих оклевао да изаберем ово друго”, навела је америчка амбасада на твитер налогу речи Џеферсона, а уз тај твит је емитован и линк на текст портала Инсајдер поводом текста у Илустрованој политици, који су поједина новинарска удружења описала као позив на линч независних новинара.

Дан раније су Независно удружење новинара Србије (НУНС) и Независно друштво новинара Војводине (НДНВ) оценили да насловна страница са натписом “Пси су пуштени” и пратећи текст у броју Илустроване политике представљају “класичан позив на линч независних новинара и медија, али и свих оних који имају критичан однос према власти у Србији”.

“Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.” Thomas Jefferson https://t.co/XkJk9AVJqY

