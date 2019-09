Амбасадорка САД у Подгорици посетила секту Мираша Дедеића ЦПЦ: Задовољство је посетити ову цркву и учити о њеној историји

Амбасадорка Сједињених Америчких Држава у Црној Гори, Џуди Рајзинг Рајнке, посјетила је јуче Црногорску православну цркву на Цетињу.

Рајнке је, како је објављено на њеном Твитер налогу, разговарала са митрополитом такозване ЦПЦ Мирашем Дедеићем, те истакла да је задовољсто посјетити ову цркву и учити о њеној историји.

Zadovoljstvo je posjetiti Crnogorsku pravoslavnu crkvu #Cetinje.

I was very pleased to have the opportunity to visit the #MontenegrinOrthodoxChurch and learn about its history. #interfaithdialogue pic.twitter.com/bqfJ65zvpW

— Ambassador Judy Rising Reinke (@USAmbMNE) September 12, 2019