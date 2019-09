АМЕРИЧKИ ГЕНЕРАЛ ЕЛИТИ: ‘Непослушне грађане треба потрпати у логоре, логоре треба отворити САД, али и ЕУ!’

Čak nam se i javno smiju s malih ekrana!

Istina se otkriva, i to ne polako već snažno i jezgrovito! U nekoliko navrata naš portal upozoravao je na zle planove ove psihopatske vrhuške planeta, kojoj je u cilju ugušiti sve slobodno misleće ljude, a preostale upregnuti u vlastite vizije novog totalitarnog režima! Naime, prije nekog vremena umirovljeni, ali javnosti vrlo poznat i značajan general američke vojske, Wesley Clark, javno je pozvao na ‘istrebljenje’ čovječanstva i to putem koncentracijskih logora. Svojom porukom pozvao je čitav svijet na otvaranje logora, jer kako kaže, to će biti neophodno. Njegovo mišljenje je naime, da sve ‘radikalne elemente (ljude) treba pozatvarati u logore, i to ni manje ni više nego u one nalik koncentracijskim logorima iz Drugoga svjetskoga rata. Također, on je zaključio da će svi američki saveznici u budućnosti morati učiniti isto, a tu je uključio Njemačku, Britaniju i Francusku, jer, kako kaže drugačije, osim logorima neće biti moguće izbjeći ‘opasnu prijetnju! Ove zastrašujuće izjave koje pozivaju na mučenje ljudi unutar koncentracijskih logora naišle su na mučnu tišinu svih organizacija, čak i onih uvijek glasnih, udruga za ljudska prava. Takvo stanje, moramo priznati, plaši! Jer ako je netko radikalan, to je onda onaj koji poziva na ponovno otvaranje logora! O čemu je ovdje riječ? Tko su opasni elementi? Pa svi oni ‘neposlušni’ građani koji već sada stvaraju bunu prema ovom izrazito nerealnom sustavu.

FEMA KAMPOVI – već uspostavljeni!

No, sve bi to možda bilo i smiješno i nerealno da postoje informacija kako logori i koje će se trpati ‘neposlušni’ građani već nisu aktivirali!

Prije nekoliko godina Kurt Nimmo i Alex Jones, neovisni istraživači, objavili su članak pod nazivom: Ekskluzivno – Vlada aktivira FEMA logore po cijelom području SAD-a!

FEMA (Federal Emergency Management Agency) je Federalna agencija za izvanredne situacije SAD-a. U istom tekstu je objavljen i originalni dokument s kojim FEMA i Američka vojska objavljuje natječaj za izvođače radova koji bi trebali napraviti takve logore. Iako je u samom natječaju naručitelj ostao anoniman jasno je tko i zašto želi izgradnju takvih objekata, jer je sam natječaj iznimno detaljan i ne ostavlja mjesta sumnji.

Između ostalog, naručitelj u natječaju zahtjeva izgradnju sigurnosnih ograda i pomičnih ograda, barikada, praonice i sanitarnog čvora, medicinskih objekata, električnih generatora i stanice, dio za prikupljanje kanalizacije i smeća i druge objekte potrebne za ‘izvanredna stanja’, logori će se graditi u pet regija SAD-a, a ovdje je i dokaz.

Međutim, prije nekog vremena američkih neovisni mediji obavijestili su javnost kako su gore spomenuti logori u SAD-u aktivirani te da se ljude, odnosno beskućnike (kojih je SAD planski prepun), navodno lovi po cesti ne bi li ih strpali u ovaj logor. O ovoj zastrašujućoj činjenici ne izvještava niti jedan mainstream medij u svijetu, iako je javno znano da je beskućnicima u SAD-u ukinuto baš svako pravo, uključujući i pravo na milostinju, i opet, to se dogodilo bez reakcija svijeta! Bez reakcije svijeta ljudima je ukinuto pravo na hranu i vodu, osim ako ne odu u radne i već pripremljene FEMA kampove. Zbog toga su izuzetno opasne izjave gore navedenog američkog generala koji poziva cijeli svijet da otvori svoje logore i da u njih pospremi ‘opasne’ elemente, odnosno neposlušne građane, ali i ‘nesposobne’ kako su u SAD-u smatrani beskućnici! Jeste li svjesni opasnosti ovakvih izjava kao i ovih ovih monstruoznih planova koji se pod demokratskom palicom odvijaju u miru, iako je riječ o tipičnim totalitarističkim mučilištima kojima će SAD, posljedično i cijeli svijet reći DA novom progonu ljudskog bića! Što je najbolje, ista ‘ekipa’ progonila je jučer, progoni danas i progonit će sutra, i nitko im ne može ništa! Čak nam se i javno smiju s malih ekrana!

‘Kada su određene osobe podupirale nacističku Njemačku tijekom Drugoga svjetskoga rata, na štetu naše zemlje, mi se nismo bavili ljudskim pravima o slobodi govora, mi smo takve elemente stavili u logore, oni su po svim pravima bili ratni zarobljenici. Ista je stvar s opasnim elementima današnjice. Ako su ti ljudi radikalizirani i ako ne podupiru politiku SAD-a, tada su oni nelojalni našoj državi, oni imaju pravo na svoje principe, to je sasvim u redu, no naše je pravo i obligacija da ih segregiramo iz društva’, rekao je Clark i naišao na bolesnu tišinu svijeta! Bravo, svijete!

