Амерички милијардер отплатио студентски дуг целој генерацији

Око 400 дипломаца колеџа “Морхаус” у Атланти, у америчкој савезној држави Џорџија, добило је неочекивано велики поклон за крај школовања, пошто је милијардер и филантроп Роберт Смит решио да отплати студентски дуг целој генерацији, у износу од 40 милиона долара.

Пре него што је студентима отплатио дуг, овај технолошки инвеститор је колеџу “Морхаус” донирао 1,5 милиона долара.

“Морхаус” је традиционално црначки колеџ на коме су студирали и борац за људска права Мартин Лутер Kинг, познати редитељ Спајк Ли и глумац Семјуел Л. Џексон.

“Студенти колеџа ‘Морхаус’, окружени сте људима који су вам помогли да данас будете овде. У име осам генерација моје породице, колико смо у овој земљи, даћу вам још мало подстицаја”, рекао је милљардер Смит, који је био главни говорник на церемонији дипломирања.

Он је у говору целој генерацији дипломаца поручио да ће им отплатити комплетан студентски дуг.

