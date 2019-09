Амерички напад на Иран био би велика грешка

Kао одговор на напад на саудијски нафтни систем, САД би могле да изведу ограничен ваздушни удар на иранска нафтна постројења. Америка би могла да нападне највећу иранску рафинерију у Абадану на обали Персијског залива. Ова рафинерија је капацитета 400-450.000 барела нафте дневно. Такође, САД имају опцију да хируршким ударом униште нафтно постројење на острву Kарг, 20ак километара од обале Ирана. Преко терминала на овом острву Иран извози око 90% своје нафте. Ова опција ипак делује превише екстремно и изазвала би сличан одговор Ирана.

Министар спољних послова Ирана Мохамед Зариф изјавио би да би било какав напад на Иран изазвао свеопшти рат. Ова чињеница значајно подиже улоге. Ограничен напад на Иран могао би да запали читав Блиски Исток.

On @CNN, I emphasized that here's no such thing as a "limited strike". Iran does NOT want war, but we will NOT hesitate to defend ourselves.

Also, Yemenis, under brutal attack for yrs, have powerful motivation to build what it takes to defend themselves.https://t.co/qKYfeFgJAv

— Javad Zarif (@JZarif) September 19, 2019