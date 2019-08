Амерички новинар: Боље би нам било да се молимо ако налетимо на Србе

Након што су репрезентацију САД Аустралијанци савладали са 98:94, уз сјајну партију Патија Милса, у Америци се повела полемика ко би, заправо, њима „неприкосновенима“ могао да узме титулу на предстојећем Мундобаскету, који у суботу почиње у Кини, пренсои „Блиц“.

Један од оних који су изнели мишљење о овој теми је Ти-Џеј Макбрајд, водећи кошаркашки новинар „Мајл хај спортса“, једног од главних спортских гласила у Денверу, граду у коме игра центар наше репрезентације Никола Јокић.

Макбрајд има врло јасну поруку за америчку кошаркашку јавност:

By the way, Serbia is the only team still undefeated in international play (8-0) and Nikola Jokic has yet to even start a game yet.

Team USA better pray if/when they run into the Serbians.

— T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) August 24, 2019