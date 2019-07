Амерички суд затворио случај по тужби Демократске партије против Русије

Како се наводи, суд је након прегледа свих материјала закључио да аргументи тужилаца или немају никакву правну тежину, или немају вредност. Стога је жалба коју је поднео Национални одбор Демократске партије САД одбијена и случај је затворен.

Сам амерички председник Трамп је на свом налогу на Твитеру пресуду назвао „великим догађајем“, посебно с обзиром на чињеницу да „долази од веома цењеног судије“, ког је именовао бивши председник Бил Клинтон.

„Лов на вештице се ближи крају“, додао је Трамп.

Не чекајући на резултате истраге специјалног тужиоца Роберта Милера о наводном мешању Русије у америчке изборе, Национални одбор Демократске партије је у априлу 2018. године тужио руске власти, Главну обавештајну управу Русије (ГРУ), предузетничку породицу Агаларов, и оца и сина, оснивача Викиликса Џулијана Асанжа и предизборни штаб Доналда Трампа. Тужба је у вези и са хакерским нападима из 2015. и 2016. године и са тврдњама о завери чији су циљеви били наношење штете демократама и промоција Трампа.

Wow! A federal Judge in the Southern District of N.Y. completely dismissed a lawsuit brought by the Democratic National Committee against our historic 2016 campaign for President. The Judge said the DNC case was “entirely divorced” from the facts, yet another total & complete….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019