Америка годишње на ратове потроши 1, 25 билиона долара

Elita koja upravlja SAD-om obožava ratove, a to najbolje potvrđuje činjenica da su Sjedinjene Države, od svog osnutka do danas, provele samo 21 godinu u miru, te su od 1945. godine ubile nešto manje od 30 milijuna ljudi diljem svijeta. Ratovi donose profit u obliku kontrole okupiranih zemalja bogatih rudama i naftom, no suvremene klaonice su skupe. Nekada su u američkim imperijalističkim pohodima uglavnom ginuli vojnici s ponekom kolateralnom žrtvom, dok danas Ameri ratuju tehnologijom koja u 90% slučajeva ubija nenaoružane žene i djecu. Stoga ne treba čuditi što Donald Trump traži rekordno povećanje “obrambenog proračuna” koji će se naravno koristiti u krvavim napadima na zemlje čija je jedina “krivica” prirodno bogatstvo.

Povećanje godišnjeg vojnog proračuna od 750 milijardi dolara koje je Trump poslao Kongresu na razmatranje, najvjerojatnije će “proći” uz neke sitne izmjene, jer su američki parlamentarci zaljubljenici u “humanitarne akcije”, “preventivne ratove” i “mirovne planove” koji nalikuju genocidnoj politici koju su kauboji svih boja i oblika “koristili” na američkim starosjediocima kako bi okupirali njihovu zemlju. Amerika je stvorena u krvi i u krvi nevinih uživa i dan danas. Sve veća zaduženost SAD-a psihopatskoj eliti ne predstavlja problem, raspadanje nacionalne infrastrukture je zanemariva prepreka, a propadanje srednje klase samo je jedna stavka u Novom svjetskom poretku i globalnoj kolonizaciji.

Donald Trump je marioneta koju su u poptunosti smlavile ratnohuškačke snage i koja čini ono što joj se naredi, misći pri tome kako je samostalno donio odluku koja je “dobra i poštena”. Pogledamo li malo unazad, vidimo da samo dvojica američkih predsjednika nisu pali pod utjecaj psihopata iz maglovitog vrha vladajuće piramide. Bili su to Abraham LIncoln i John F. Kennedy koji su svoju neposlušnost “platili glavom”. Obojica su ubijena u atentatu. Trump može biti miran. Njemu ne prijeti atentat, no povećanje vojnog proračuna, koje je zatražio od Kongresa, premašuje svekolike troškove Korejskog i Vijetnamskog rata.

Osnovni godišnji proračun Pentagona nešto je veći od 544 milijarde dolara, no u to nisu uključeni troškovi crnih operacija, poput pokušaja svrgavanja legalno izabranog vodstva Venezuele i održavanje dvije trećine svjetskih diktatora. Pentagon je najveći svjetski poslodavac s 3,2 milijuna zaposlenika i nepoznatim brojem “ugovornih radnika” na koje se u zadnjih pet godina potrošilo 125 milijardi dolara. S druge strane na mirovine i liječenje američkih veterana godišnje se potroši 9,6 milijardi dolara, a ta će suma u budućnosti biti smanjena, jer će Pentagon ukinuti mnoge zdravstvene beneficije svojih “nacionalnih heroja”, a također će se smanjiti i novčane naknade za invaliditet i smrtno stradanje.

Na papiru Pentagon zapošljava 600.000 ugovornih radnika, no čini se da je to samo vrh ledene sante koju ne mogu dokučiti ni državni finacijski inspektori koji su otkrili kako je najrastrošnije ministarstvo obrane na svijetu u 17 godina nekako izgubilo nevjerojatnu sumu od 21 bilijun dolara. S tim novcem bi se gotovo u potpunosti namirio američki državni dug koji na dan 14.05.2019. iznosi 22,2 bilijuna dolara. Umjesto vraćanja nacionalnog duga, svaka američka beba, čim se rodi, na svojoj grbači ima zaduženost od 220.000 dolara plus kamate, a Grčka je propala i proglašena je nelikvidnom zbog duga od 316 milijardi dolara zajedno s kamatama. Američki državni dug zajedno s kamatama je tri puta veći od onoga što vidimo na stranici US Debt Clock, pa ipak nitko se ne usuđuje reći Amerima kako su odavno ekonomski propali.

Osobe s kriminalnim i predatorskim umom nisu u stanju objektivno sagledavati stvari. Narcisoidne osobe smatraju kako su samo one važne, te se nadaju da neće stradati tijekom njihovog spletkarenja, no ultimativni predatori – psihopate o svojim žrtvama razmišljaju samo i jedino kao o “sredstvima” i “resursima” za postizanje cilja i eventualno ispunjenje bolesnih perverzija, jer isti najviše uživaju u tuđoj patnji i jadu.

Povećanje koje Trump traži biti će iskorišteno za stvaranje novih patnji. No, prebacimo to u dodatne brojke. Cijena jednog jedinog američkog nosača zrakoplova iznosi 13 milijardi dolara, ali u svom radnom vijeku taj će nosač zrakoplova pojesti 10 puta više novca i to bez ratovanja, a dodamo li tome i “vojne akcije”, troškovi se dodatno udesetorostručuju po satu djelovanja. Amerikanci također imaju golemih problema s najnovijim vojnim zrakoplovom F-35 na čiji je razvoj do sada potrošeno 1,4 bilijuna dolara, a čini se kako je isti “rupa bez dna” zbog konstrukcijskih grešaka. Pa ipak, sve to je “ništa” prema nedavnoj odluci Pentagona za stvaranje novog dalekometnog oružja kako bi se odgovorilo na Rusku prijetnju, točnije Rusku nadmoć. Cijena takvoga plana je državna tajna, no zasigurno je golema.

I na koncu, Pentagon je do sada relativno uspješno skrivao troškove beskonačnog “rata protiv terora”, no vremena se mijenjaju i prljavo rublje najveće “svjetske demokracije” sve više dolazi do medija, iako javnost za tave činjenice sve manje mari. Iako su američki parlametarci na ratove protiv (Iraka, Afganistana, Somalije i Libije) odlučili potrošiti 173 milijarde dolara, samo ratno djelovanje je koštalo preko 729 milijardi dolara, no SAD je na koncu sudjelovao u brojnim drugim “ratnim igricama” poput Sirije i dugogodišnje okupacije Iraka i Afganistana, a u tijeku su brojne Afričke humanitarne misije. Trošak godišnjeg ratovanja narastao je na nevjerojatnih 1,2 bilijuna dolara, dok je ukupan trošak američkih suvremenih ratova premašio 5,9 bilijuna dolara od 2001. godine. Ovi užasavajući podaci dolaze iz studije Instituta Watson pri Sveučilištu Brown. Znanstveno istraživanje je napravila Neta C. Crawford, a rad je objavljen pod naslovom: United States Budgetary Costs of the Post-9/11 Wars Through FY2019: $5.9 Trillion Spent and Obligated, koju možete pročitati ovdje.

Većina novca je završila u rukama vlasnika vojno-industrijskog kompleksa. Dovoljno je da se sjetimo kako SAD svakih 12 minuta baci bombu u vrijednosti od 500.000 dolara do milijun dolara, to je 121 bomba na dan, točnije do 121 milijun dolara dnevno nepovratno “izgori” samo na bombe. Prebacimo li to na godišnju razinu, preko 44 milijarde dolara Ameri potroše na bombardiranje nesretnih država koje su im se našle na putu.

Američki vojni troškovi i trošak ratovanja ukazuje na potpunu američku poneriziranost pod utjecajem krvoločnih i pohlepnih psihopata. Sjedinjenim Američkim Državama ne piše se neka svijetla budućnost, no pitanje je jedino – hoće li u propast za sobom povući i ostatak svijeta.

Autor: Ljubica Šaran

