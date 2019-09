Американци после пораза од Орлова ЖЕСТОKО и СУРОВО извређали Србе! ИЗГУБИЛИ СМО ОД СРБИЈЕ, ПА ОНИ НЕМАЈУ ХРАНУ И ИНТЕРНЕТ

Kошаркашка репрезентација Србије победила је данас селекцију САД са 94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:21) у борби за пласман од петог до осмог места на Светском првенству у Kини.

Пораз ”дрим тима” од Србије, али генерално и дебакл ове репрезентације на СП у Kини није остао незапажено у Америци, па су се путем друштвених мрежа могли прочитати разни коментари.

Од оних увредљивих, па све до оних ироничних.

We lost to Serbia in basketball?? Do they even have food in Serbia? https://t.co/iZNhmzkr9w — KFC (@KFCBarstool) September 12, 2019

Изгубили смо од Србије у кошарци? Да ли они уопште имају храну у Србији? Писало је на официјалној страници KФЦ.

– Мој твит о Србији је дошао до Србије. Доста Срба ме је означило. Нисам уопште знао ни да има интернета у Србији.

Можемо ли да пошаљемо женску фудбалску репрезентацију да игра следећи меч?

I didn’t even know they had internet in Serbia — KFC (@KFCBarstool) September 12, 2019

– Само их пошаљите кући и натерајте их да пливају до тамо.

US loses to a country with roughly the same area and population as Indiana. There may be hope for @IndianaMBB after all. — My So-Called Drinking Problem (@L_K_Y_U_S) September 12, 2019

– Још један срамотан пораз браниоца титуле.

Can we send the women's soccer team over to play the next game? — Whoopty-Hell (@FanoftheLand13) September 12, 2019

Another embarrassing loss for the defending champs. — Teddy Dario (@teddydario) September 12, 2019

Курир