Аналитичар и професор у Грацу Флоријан Бибер: Опозиција у Србији има проблем због ДВЕРИ!

Политички аналитичар и професор на универзитету у Грацу Флоријан Бибер коментарисао је српску опозицију, а повод је био твит лидера Двери Бошка Обрадовића.

Обрадовић је на свом твитер налогу окачио фотографију са Александром Залдастановим, вођом “Ноћних вукова“, током боравка у Москви.

“Са Хирургом, легендарним вођом Ноћних вукова и великим пријатељем српског народа. Хвала ти за лекцију како се брани Отаџбина, патриотски васпитава омладина, воли своја Црква и памте национални хероји. Видимо се поново у Србији!“, написао је Бошко Обрадовић.

На тај његов твит реаговао је професор историје и политике Југоисточне Европе и директор Центра за ЈИЕ студије на Универзитету у Грацу.

“Све док су Двери део опозиционе коалиције у Србији, она има озбиљан проблем кредибилитета”, написао је Флоријан Бибер .

Иако се “Ноћни вукови” јавно промовишу као организација која подржава православље и бави се хуманитарним радом, медији пишу да су они “Ноћни вукови” заправо редовни учесници националнистичких маршева, да их финансира Kремљ, али и да су “дубоко умешани” у структуру руске православне цркве.

Организација “Ноћни вукови” основана је 1989. године, и у почетку је окупљала љубитеље рок музике и мотицикала који су осамдесетих година одржавали забрањене рок концерте у Москви, да би недуго затим постали први званични мото-клуб у СССР-у.

As long as Dveri are part of the opposition coalition in Serbia, they have a serious credibility problem. https://t.co/SKF6b4WsN1

— Florian Bieber (@fbieber) February 1, 2019