АПОKАЛИПТИЧНЕ СЦЕНЕ У АМЕРИЦИ Хитно је евакуисано 500.000 људи

Пожари који харају савезним државама на западу САД-а створили су такве количине дима и пепела да су засенили Сунце

Пола милиона људи евакуисано је у Орегону, рекли су државни званичници у четвртак, док пожари бесне дуж западне обале САД-а.

– Ватрогасци дају предност животној сигурности док се боре са рекордних 900.000 хектара шумских пожара широм Орегона – наводи се у саопштењу – Процењује се да је евакуисано 500.000 људи и тај број наставља да расте.

