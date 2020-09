Бајден: Kосово треба да буде независна држава, а не део Србије

Kандидат за председника на предстојећим изборима у САД Џо Бајден признао је да није упознат са елементима договора између Србије и Kосова који је потписан у Белој кући, али је подвукао да би тај договор морао да потврди независност Kосова.

“Не знам шта има у договору. Оно што сам увек тврдио у односу на Србију и Kосово је да би Kосово требало да буде независна држава, и да није део Србије. Ја сам провео доста времена тамо. Претпостављам да ће то (споразум) ојачати ту независност. Али не знам о чему се ради”, изјавио је Бајден, одговарајући на питања новинара око постигнутог споразума између Србије и Kосова о нормализацији економских односа, преноси Радио Слободна Европа (РСЕ).

Церемонији потписивања је присуствовао и амерички председник Доналд Трамп.

Председнички кандидат Џо Бајден је на конференцији за новинаре споменуо и чињеницу да је његов син служио на Kосову у оквиру америчких трупа НАТО-а.

Иначе, Бајден је као сенатор био активан на Западном Балкану и у више наврата је посетио регион.

