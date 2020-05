Бајден оптужен за сексуалну агресију

Метоо покрет је кроз примере Харвија Вајнстина, Kевина Спејсија и бројних других указао на свеприсутност сексуалног узнемиравања, а политика се показала као област друштва где је овакво понашање изразито присутно. Србија се суочила са #Метоо тренутком у политичкој сфери када је Марија Лукић са још 7 жена оптужила Мулутина Јеличића Јутку, тадашњег председника општине Брус, за сексуално узнемиравање. Ипак, бројна питања о томе шта треба да буду критеријуми за реакцију на оптужбе за сексуално узнемиравање остају, што је очигледно и на најсвежијем примеру Таре Рид и Џоа Бајдена, кандидата за председника Сједињених Америчких Држава.

Након прекида председничке кампање Бернија Сандерса почетком априла, нестала је сумња око тога ко ће бити противкандидат тренутном америчком председнику Доналду Трампу. Џо Бајден, бивши потпредседник и сенатор, према истраживањима јавног мњења има шансе за победу на предстојећим председничким изборима у новембру, али је он тренутно на мети критика услед оптужби за сексуално узнемиравање Таре Рид која је радила у његовом кабинету 1993. године.

Ово ипак није први пут да се јавно говори о проблематичном Бајденовом понашању према женама. На почетку његове председничке кампање, више жена је оптужило Бајдена за непримерено додиривање и коментаре, а снимци различитих јавних Бајденових интеракција са женама и малолетним девојчицама постали су вирални због понашања које су његови критичари окарактерисали као “непријатно и непримерено”. Од мирисања косе, додиривања по врату, неочекиваних пољубаца, па све до коменатара да десетогодишња девојчица “одлично изгледа”, тренутно постоји подужа листа различитих прилика у којима је критиковано понашање бившег потпредседника Сједињених Америчких Држава. Међутим, све до јавног ангажмана Таре Рид, није постојала ниједна оптужба за сексуално узнемиравање.

Његово понашање, ипак, није наишло искључиво на критике. Многи су овакво понашање окарактерисали само као пример његове присне и пријатељски настројене личности. У питању је само “добри стари Џо” који је можда склон гафовима, али није неко ко на крају дана има лоше намере и историју сексуалног узнемиравања. Након првобитног негирања да је урадио било шта лоше, Бајден се ипак огласио и навео да ће бити пажљивији у поштовању личног простора других људи, као и да препознаје потребу за променом у складу са новим “друштвеним нормама”.

Оптужбе Таре Рид, која је радила у Бајденовом кабинету током његовог сенаторског мандата, додатно су повећале притисак јавности. Рид је крајем марта јавно описала инцидент који се одиграо 1993. године, а за сада је више особа потврдило да је Рид поделила своје искуство са њима у годинама након тога, иако неки од њих нису знали да је у питању Бајден. Он је негирао да се овакав инцидент икада догодио и да би постојали докази уколико је Рид тада уложила званичну притужбу. Рид наводи да је она то делимично и урадила, али новинари за сада нису успели да пронађу доказе за ово. Wасхингтон Пост ипак истиче могућност да је такав документ део Бајденове архиве на Универзитету у Делаверу, која ће постати јавна две године након што се Бајден повуче из јавног живота, осим уколико он не одобри приступ архиви пре тога, што је у више наврата одбио да уради.

Иако случај Таре Рид може деловати далеко, политичка обојеност у реаговању на оптужбе за сексуално узнемиравање постаје све релевантније питање и у Србији. На примеру Марије Лукић могли смо да видимо како политичка припадност често диктира реакцију јавности.

Kаква је била реакција јавности поводом оптужби Таре Рид?

Иако су Сједињене Америчке Државе одавно имале свој #Метоо тренутак, политичка припадност није нешто што је могуће тек тако оставити по страни.

Уз неколико изузетака, попут Александрије Окасио Kортез, чланице Kонгреса, готово све демократе које су се до сада огласиле истакле су да верују Бајдену. Сенаторка Kирстен Џилибранд, једна од првих која је затражила оставку демократског сенатора Ала Френкина због оптужби за сексуално узнемиравање, нагласила је да има поверење у Бајденове тврдње да се инцидент никада није догодио. Стејси Ејбрамс, за коју медији наводе да је потенцијална кандидаткиња за Бајденовог потпредседника, рекла је да је важно да се жене попут Таре Рид саслушају, али да то не мења њено мишљење о Бајдену и да ће он учинити све жене поносним уколико постане председник. Алиса Милано, глумица и једна од утицајних активисткиња #Метоо покрета, твитовала је да подржава Тару Рид, али је истовремено током једног радијског гостовања навела да не жели да одбаци човека кога зна 15 година без темељне истраге.

С друге стране политичког спектра, републиканци су указали на двоструке аршине који су примењени када се говори о Бајдену и када се говорило о оптужбама на рачун Брета Kаваноа, судије Врховног суда. Током процеса избора Kаваноа на ту позицију 2018. године, Kристин Блејзи Форд, професорка психологије на Универзитету Пало Алто, оптужила га је за покушај силовања који се догодио на журки у Мериленду када је она имала 15, а Kавано 17 година. Иако су постојале и оптужбе других жена, њена се издвојила као најкредибилнија, што је кулминирало бурним саслушањем пред Kомитетом за правосуђе у Сенату. Случај Блејзи Форд је тада снажно поделио Америку – већина републиканаца сматра да је каријера Kаваноа била готово уништена због оптужби које немају довољно покрића, док су демократе истицале да је неопходно да верујемо свим женама које поднесу сличне оптужбе и да стога Kавано не треба да буде изабран.

Председник Доналд Трамп, који се и сам суочава са бројним оптужбама за сексуално узнемиравање, навео је да Бајден треба да се “бори против” оптужби Таре Рид. Његова кампања је убрзо након тога објавила промотивни видео у којем критикују наводно неконзистентну реакцију демократа приликом одговора на оптужбе Таре Рид и Kристин Блејзи Форд.

Зашто политика диктира како се опходимо према сексуалном узнемиравању?

Очигледно је да у случају Таре Рид, као што је било и у случају Kристин Блејзи Форд, политичка припадност диктира одговор на оптужбе за сексуално узнемиравање. Није тешко увидети због чега се ово догађа – често смо много спремнији да поверујемо људима које знамо и према којима већ имамо позитивно мишљење, а понекад је и политички исплативије негирати кредибилност оптужби.

Ово смо могли да видимо и у Србији на примеру Марије Лукић и реакције Српске напредне стране. Зорана Михајловић, Марија Обрадовић и друге чланице владајуће партије изабрале су да се не оглашавају када је починилац сексуалног узнемиравања заправо био функционер њихове партије, иако су пре тога више пута осуђивале сексистичке испаде чланова опозиције. СНС не преза ни од тога да штити чланове партије који су изјављивали увредљиве ствари о женама, попут Братислава Гашића, дирекора БИА, или Синише Малог, кога је бивша жена оптужила за физички напад и злоупотребу положаја током судског поступка о старатељству над децом. Истовремено, владајућа партија не пропушта прилику да опозиционе лидере оптужи за мизогинију. С друге стране, чланови опозиције (који су критиковали сексистичке испаде људи као што је Гашић), понекад игноришу сексистичке испаде на својој страни, а све ово приказује компликован однос борбе за женска права и партијске припадности.

Борба против сексуалног узнемиравања сувише често се користи као само још један вид обрачуна са политичким противницима, а реакције политичких актера су, с обзиром на то којој партији припадају, изузетно предвидљиве. Ово је лоше зато што је готово немогуће успоставити конзистентне стандарде и аршине који ће бити примењени сваки пут када се у јавности појаве овакви наводи, што је нарочито важно уколико желимо да постигнемо широку подршку борби против сексуалног узнемиравања.

