Бајден победио?

Грађани САД на председничким изборима бирали су између актуелног шефа државе, републиканца Доналда Трампа и кандидата демократа Џозефа Бајдена, коме су анкете и кладионице давале предност.

Америчка медијска мрежа Фокс њуз тврди да је демократски кандидат Џо Бајден преузео вођство у једној од кључних држава – Мичигену.

Све више нових пристиглих гласачких листића су за Бајдена, чак 3/4. По проценама аналитичара по садашњим трендовима биће милион гласова разлике у корист Бајдена.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Трампу је овај тренд веома чудан, пошто је синоћ водио у многим кључним државама.

How come every time they count Mail-In ballot dumps they are so devastating in their percentage and power of destruction? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Твитер упорно цензурише објаве Доналда Трампа.

Трамп показује све веће нестрпљење.

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Трампу и Бајдену је потребно по 270 електорских гласова да би освојили председничко место.

Joe Biden will win the Electoral College. Everything is going according to plan. The campaign never expected to win on election night. The results are all pointing to a Biden win. Stay calm. Stay vigilant. Help us protect these election results and count every single vote. — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) November 4, 2020

Политички активиста Демократа Кајвен Шроф објавио је на Твитеру да је Бајденова победа све извеснија, те да је Бајден добио више гласова него било који кандидат у историји америчких председничких избора.

Кајвен је позвао грађане Америке да заштите изборне резултате.

Видован