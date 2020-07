Бајденова изјава из 1977. године: Интегрисање црних студената претворило би школе у расну џунглу

Бајденова контроверзна опаска – кад је милионима црних Американаца широм земље рекао да „нису Црнци“ ако буду гласали за Трампа – подстакла је неке људе да погледају шта је раније говорио о расном питању.

При том не мислимо само на 2019. годину, кад је рекао: „Сиромашна деца су подједнако бистра и даровита као белачка.“

NEW: @USCGouldLaw prof @droithmayr spotted this 1977 Biden quote. He warns that unless there is "orderly integration" (he favored housing, not busing) "My children are going to grow up in a jungle, the jungle being a racial jungle . . " w/@AsteadWesley https://t.co/yQpjw0V2bN pic.twitter.com/7xPdtqjehB

