Бил Гејтс шокирао свет: Требаће вам оволико доза вакцина

Kако сада ствари стоје биће потребно више од једне дозе вакцине за имунизацију против коронавируса, а старијима можда и три, изјавио је за ЦБС Бил Гејтс.

Оснивач Мајкрософта који је својим изјавама о вакцини против коронавируса дословно дигао свет наноге и распламсао теорије завере, каже да је нада да ће једнадоза вакцине бити довољна постојала али само на почетку пандемије.

Он је у интервјуу за ЦБЦ Неwс изјавио да ће напори за проналазак вакцине против коронавируса захтевати велики напор, на глобалном нивоу.

МОЖДА ВАС ЗАНИМА

“У овом тренутку не чини се да ће иједна од вакцина које се праве бити довољне за заштиту у једној дози, То је била нада на самом почетку. Можда ће нас вакцине које касније буду направљене позитивно изненадити. Али за сада, како ствари стоје, не. Kада је реч о старијим особама, оне ће можда морати да приме и више од две дозе”, рекао је Гејтс.

.@NorahODonnell: “How many doses of the vaccine will we need?”

Bill Gates: “Well, none of the vaccines at this point appear like they'll work with a single dose. That was the hope at the very beginning.” https://t.co/Layv872iZy pic.twitter.com/F47iInstYy

— CBS News (@CBSNews) July 22, 2020