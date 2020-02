Биљана Ђоровић: Смртоносни кинески коронавирус, или нова тајна операција?

Научни часопис Лансет управо је (24. јануара) објавио истраживање под називом „Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China“, у коме се тврди да је коронавирус постигао смртност од 15 процената и стопу инфекције од 83 процента међу људима који су том вирусу били изложени.

У раду се каже да су скорашњи случајеви пнеумоније у Вухану изазвани новим бетакоронавирусом 2019-nCoV. Стопе смртности и инфекције подупиру паничне тврдње центара моћи глобалног поретка да ће, уколико се ова инфекција одмах не стави под контролу, постати глобална и да може усмртити стотине милиона људи. Да ли је у питању ‘Смртоносни кинески коронавирус’ или тајна операција за увођење глобалне пандемије као мизансцена за даље успостављање новог глобалног поретка у складу са Агендом 21 и Агендом 2030, по којима се спроводи успостављање тоталне и тоталитарне контроле као и биотехнолошки рат против становништва планете?

Улога филантропа Била Гејтса у пандемисјкој апокалиптичној перспективи

Бил Гејтс, најбогатији човек на свету у 2019. години према Форбсовој листи, велики део свог времена одваја за давање апокалиптичних изјава о томе како ће светска популација бити десеткована. Тако су, на пример, 18. фебруара 2017. године Новости објавиле текст под насловом „БИЛ ГЕЈТС УПОЗОРАВА: 30 милиона људи умреће за мање од годину дана“. У поднаслову текста стоји да је „оснивач Мајкрософта и филантроп рекао да ће свет доживети пандемију за 10-15 година“. Филантроп Гејтс се, разуме се, не бави празним причама. Из извештаја Келена МекБрина (Kelen McBreen) за Инфовород од 24. јануара, сазнали смо податке који показују велику активност Била Гејтса на пољу филантропских пандемијских преспректива. Тако је Фондација Бил и Мелинда Гејтс финансирала вежбу пандемије коронавируса, одржану крајем 2019. године, финансира групу која поседује патент за коронавирус а финансира и истраживање вакцине како би се „зауставило његово ширење“.

Институт Пирбрајт (Pirbright Institute), који финансира британска влада, поднео је 19. јуна 2015. године пријаву за патент живог коронавируса, који је одобрен 20. новембра 2018. године.

Фондација Бил и Мелинда Гејтс донирала је 189 232 долара Пирбрајтовом институту у виду гранта за 2013. годину. У новембру 2019. године на вебсајту Института Пирбрајт објављен је чланак који се фокусира на финансирање Фондације Бил и Мелинда Гејтс у износу од 5,5 милиона долара за програме на антителима стоке. „Амбициозни програм рада заснован је на широкој сарадњи између више истраживачких организација у Великој Британији како би се искористили резултати истраживања болести стоке и имунологије за подршку људском здрављу као део агенде „One Health“. У исто време, Пирбрајт Институт је запослио експерта за коронавирус како би радио на антителима стоке у оквиру програма Livestock Antibody Hub. Професор Џон Хамонд, водећи истраживач програма, је том приликом изјавио: „Нова технологија нам је пружила прилику да искористимо ове детаљне одговоре антитела како бисмо направили следећу генерацију вакцина и терапија, што ће побољшати здравље животиња и здравље људи као и сигурност снабдевања храном“.

Како сазнајемо од МекБрина (извештај од 18. октобра 2019.), такође пре избијања епидемије короновируса у Вухану, Фондација Бил и Мелинда Гејтс, Школа за јавно здравље Џон Хопкинс Блумберг (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) и Светски економски форум били су домаћини догађаја у Њујорку на коме су „креатори политике, пословни лидери и здравствени званичници“ радили заједно на симулираном избијању пандемије изазване коронавирусом. Током овог догађаја одржаног под називом „Догађај 201 пандемија“ (Event 201 pandemic) учесници су се нашли усред симулираног неконтролисаног избијања коронавируса који се попут шумског пожара ширио по Јужној Америци и ширио пустош широм света.

„Током симулације, према Универзитету Џон Хопкинс, CAPS (коронавирус) резултирао је смртним случајем 65 милиона људи у року од 18 месеци“.

У видео издању са догађаја приказана је информативна емисија измишљене медијске куће „ГНН“ у којој се разговарало о томе како је хипотетички имуно резистентан вирус (CAPS) осакатио трговину и путовања, чиме је глобална економија дошла до пропасти. У видеу Том Инглсбај (Tom Inglesby) из ЏонХопкинс Центра за здравствену безбедност промовисао је глобализам као решење, рекавши: „Појављују се проблеми које могу решити само глобални бизнис и владе које раде заједно“.

Промовишући глобализам као антидот хипотетичкој епидемији, учесници Догађаја 201 предложили су следеће:

1) Владе, међународне организације и предузећа требало би да сада планирају како ће се кључне корпоративне способности искористити за време велике пандемије.

2) Индустрија, националне владе и међународне организације треба да раде заједно на побољшању међународних залиха медицинских контра мера (MCMs) како би се омогућила брза и правична дистрибуција током тешке пандемије.

3) Земље, међународне организације и светске превозничке компаније требало би да раде заједно на омогућавању путовања и трговине током озбиљних пандемија.

4) Владе треба да обезбеде више ресурса и подршке за развој и прекомерну производњу вакцина, терапија и дијагностике који ће бити потребни током тешке пандемије.

5) Глобално пословање би требало да препозна економски терет пандемије и да се бори за већу спремност.

6) Међународне организације треба да дају приоритет смањењу економског утицаја епидемија и пандемија.

7) Владе и приватни сектор требало би да дају већи приоритет развоју метода за борбу против дезинформација пре следећe пандемије.

Ови догађаји претходили су првом документованом извештају о болести који је уследио крајем децембра 2019. године.

Смртоносни вирус, назван Вухан коронавирус према кинеском граду из кога потиче, изазвао је епидемију само неколико година након што је у Вухану отворена контроверзна лабораторија која ради са најопаснијим светским патогенима.

Планета као заморац за велики експеримент

Како сазнајемо из текста Џона Рапорта, објављеног под насловом „Планета је заморац за велики експеримент“, Национални институт за здравље САД (US National Institutes of Health – NIH) покренуо је убрзани програм за развој вакцине против коронавируса са циљем да буде спремна за тестирање на људима за невероватних 90 дана.

Национални институт за здравље САД је партнер са америчком компанијом за производњу вакцина Модерна, Инц. (Moderna, Inc). Какву нам вакцину Модерна, Инц. припрема за коронавирус?

Како Ројтерс саопштава у тексту објављеном 24. јануара под насловом „Са генетским кодом Вухан вируса у руци, научници започињу рад на вакцини“, ради се о РНК вакцини чији је принцип „заснован на рибонуклеинској киселини (РНК) – хемијском гласнику који садржи инструкције за прављење протеина“.

PHG фондација са Универзитета у Кембриџу детаљније објашњава принцип деловања овог типа вакцине: „За разлику од нормалне вакцине, РНК вакцине делују увођењем информационе РНК секвенце (молекула који ћелијама говори шта треба да граде) који се кодира за антиген специфичан за болест [вирус]; једном произведен унутар тела, антиген [вирус] је препознат од имуног система, припремајући га да се бори против праве ствари“.

„Модерна Инц.“, компанија која ће производити и тестирати нову РНК вакцину против кинеског коронавируса је на свом вебсајту 23. јануара у саопштењу за јавност објавила да ће убрзани развој и-РНК вакцине против новог Коронавируса финансирати ЦЕПИ. Погледајмо ко је ЦЕПИ? На вебсајту овог конструкта новог глобалног поретка пише: „ЦЕПИ је иновативно глобално партнерство између јавних, приватних, филантропских и организација цивилног друштва. Радимо заједно на убрзавању развоја вакцина против нових заразних болести и омогућавању једнаког приступа тим вакцинама људима током епидемије.“

Релевантнији за разумевање филантропских порива и партнерских веза је следећи цитат који открива осниваче: „ЦЕПИ су у Давосу основале владе Норвешке и Индије, Фондација Била и Мелинде Гејтс, Велкам труст (Wellcome Trust) и Светски економски форум“.

О, опет Бил Гејтс! Име које улива поверење. Светска популација може да скаче до неба од олакшања због тога што Бил Гејтс финансира групу која поседује патент за коронавирус, вежбу пандемије коронавируса, а финансира и истраживање вакцине како би се зауставило његово ширење

Погледајмо сада једну веома занимљиву констатацију са веб странице Модерне Инц. При крају саопштења за јавност, у одељку под насловом „Посебна напомена везана за изјаву за будућност“, можемо да прочитамо да „… никада ни један комерцијални производ који користи и-РНК технологију није до сада одобрен за употребу…“

И то је суштина.

Вакцина коју америчка влада убацује у оквиру свог Националног института за здравство, преко компаније за лекове „Модерна“, није никада коришћена у јавној употреби за коју није ни лиценцирана.

РНК вакцине и технологија коју користе су у потпуности експерименталне, али то је управо врста вакцине која ће се журно и хитно произвести за 90 дана.

Фондација ПХГ са Универзитета Кембриџу пружа значајно упозорење: „… потребно је боље разумевање нежељених ефеката вакцине [РНК] – које могу укључивати упале или аутоимуне реакције.“

Епидемија и тачка! Морате нам веровати – МИ СМО ЕКСПЕРТИ !

Џон Рапапорт, истраживачки новинар који двадесет година истражује медицинску основу агенде новог глобалног поретка, сматра да је паника која се диже у вези са коронавирусом – већ виђена у прошлости. „Прича коју сам истражио и обрадио више него било коју другу је она журка са смртоносним вирусима: Западни Нил, САРС, Птичији грип, Свињски грип, МЕРС, Зика, Ебола-Цапс… Сада имамо нови КОРОНАВИРУС из Кине. За сваки случај ових убица имамо службено упозорење. ‘Ово би могло бити велико.’ Милиони људи могли би се разболети и умрети. Људи који се враћају из места Х имају вирус и они га шире. У случају САРС-а и свињског грипа, симптоми су били типични симптоми грипа: грозница, умор, кашаљ, слабост. Другим речима, није било разлога да се нова болест разликује од обичне традиционалне болести. Велика и једина разлика је тврдња да су истраживачи пронашли нови вирус као узрок болести.“

Кинески истраживач Зонг Наншан који је „открио вирус САРС“ 2003. године предводник је изјава о „новом коронавирусу“ који потреса Кину и остале делове света.

Само његово присуство на сцени, сматра Рапапорт, је знак упозорења зато што је „Пандемија“ САРС-а из 2003. године била превара. Савет Светске здравствене организације (СЗО) против путовања у ‘заражени’ Торонто, коштао је трговце у граду неколико милијарди долара. У међувремену, канадски биолог СЗО Франк Пламер рекао је новинарима да је шокиран чињеницом да је све мање и мање САРС пацијената имало вирус у својим телима. У ствари, ‘све мање и мање’, рекао је, приближавао се НУЛИ. Ради се о потпуној обмани. Речени узрок болести није био у њиховим телима. Људи су имали обичне симптоме грипа.

Светска здравствена организација износи податак да сваке године у свету између три и пет милиона људи оболи од обичног грипа од кога умире између 290.000 – 650.000 људи. Симптоми се не разликују од САРС-а. Али из неког разлога, они не проглашавају обичан грип сталном епидемијом. Не, они бирају САРС, за који је узрок одсутан – и то зову епидемија. А САРС је проузроковао 800 смртних случајева насупрот 290.000 – 650.000“.

Упоредимо причу о коронавирусу са причом за коју је такође утврђено да се радило о превари. Вратимо се у 2009. годину када се мрачна пандемија, попут црног облака пропасти и таме, ширила светом. Звучи познато? Звучи као Кина? Овај тамни апокалиптични пандемијски облак звао се Свињски грип.

Баш као и сада, објављивана су саопштења Светске здравствене организације за 2009. годину; клица је вирус; шири се; путници га преносе; људи су тестирани на аеродромима; клица је настала трансмисијом са животиње на човека; пријављују се смртни случајеви; страх се повећавао. Људи су говорили: ОВО ЈЕ ВЕЛИКА СТВАР. Други људи су говорили: ово је биолошко оружје произведено у лабораторији. Исто као сада. Глобална пропаганда пандемијске пошасти свињског грипа из 2009. године заснивала се на пропаганди застрашивања свињским грипом Американаца, спроведеној 1976-те године, која је почивала на једном једином доказаном случају умрлог војника. Пропагандна машинерија застрашивања пуштена је у погон подсећањем јавности „да је овај вирус“ био узрок пандемије из 1918-1919 (шпанска грозница) када су умрли милиони људи. Успех пропагандне кампање је био огроман: 1976. године, 46 милиона Американаца се вакцинисало од којих је 4000 још увек у спору са америчком владом око обештећења за тешке нежељене последице од спроведене вакцинације.

Крајем лета 2009. године Светска здравствена организација и државне надлежне установе у свету панично су позвале популацију да прими вакцину против свињског грипа. Истраживачки новинар CBS-а, Шeрил Аткисон (Sharyl Attkisson), радио је те 2009. на истраживању свињског грипа и открио да је CDC (Центар за контролу болести САД) у лето 2009. године тајно престао да броји случајеве болести у САД, док је, наравно, и даље панично упозоравао Американце на њихово неконтролисано ширење. CDC је, како показују Еткинсонове анализе засноване на докуменатацији добијеној на основу закона о слободи информација, тајно престала да броји случајеве свињског грипа у Америци јер огроман проценат лабораторијских тестова вероватно оболелих од свињског грипа није показао знакове свињског грипа, или било које друге врсте грипа.

Епидемије свињског грипа није било.

Пандемија је идеалан мизансцен за даљу реализацију новог глобалног поретка који жели да повећа контролу над становништвом; да услови глобалну популацију да очекује и моли за вакцине како би се спасили. Циљеви су повећати фармацеутски профит; натерати људе да се стално тресу од страха; да их подстакну да вољно прихватају већи надзор камо год кренули; да појачају присуство полиције и војске; уводе карантине; хипнотизирају популацију идејом да су доживотни пацијенти под надзором медицинског картела; науче људе да је апсолутно ропство и претварање у домаће животиње једини и најбољи од свих светова. И док се људски век рапидно скраћује и човечанство гледа апокалипсу уживо, неопходно је да му се утуви у главу да су АУТОРИТЕТИ исправни, добри и да брину и штите здравље свих људи на планети. Бил Гејтс је филантроп, хуманиста и велики спаситељ човечанства вакцинама у које улаже велики део свог новца. Филантропија се исплати, што најбоље потврђује Форбсова листа најбогатијих људи на планети на којој је Бил Гејтс на водећем месту.

Извор: “Фејсбук репортер”