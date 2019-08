БИРАЈ KОЈУ РУKУ И НОГУ ЋЕ ТИ ПОЛОМИТИ! Послушајте како опозиционар Мурар прети твитерашу Ивану ПРЕБИЈАЊЕМ

Један од самозваних лидера протеста “1од5 милиона” Драган Мурар упутио је озбиљне претње твитерашу Ивану Дамњановићу, који се на овој друштвеној мрежи оглашава као Иван Дамн.

Њих двојица се већ дуже време налазе у сукобу, јер је Иван често покушавао да од Мурара сазна истину, тачније, где је завршио новац који су појединци скупљали како би га извукли из затвору у Падинској Скели, у којој је Мурар завршио због мноштва неплаћених казни за грубе саобраћајне прекршаје и ремећење јавног реда и мира.

Тешко је на овако малом простору предочити комплетан историјат њиховог сукоба, али ево неколико најсликовитијих момената, након којих ћете сигурно добити јаснију идеју о чему се ту ради:

– Слушај ме, бићеш бијен. То сам ти обећ’о, бићеш бијен, ето. Можеш да бираш коју руку и коју ногу ће да ти поломе. Значи, твоја екипа из твог краја ће то да ти уради. Екипа из твог краја ће то да ти уради, можеш само да бираш коју ногу и коју руку.

– Добро, ви ћете да наручите то?

– Нема ја шта да наручујем. Бићеш бијен. Бићеш бијен! И тућу те сваки пут кад ме поменеш. Значи бићеш бијен и нећеш знати ко те туче и зашто те туче, сваки пут кад ме поменеш. Ајде ћао!

– Је л’ ви то мени претите, Драгане?

– Не, ја ти не претим, ја ти обећавам.

– А, ви ми обећавате?

– Ја ти обећавам. Не претим ти, кад ти будем претио, то је друго. А ја ти обећавам, бићеш бијен врло брзо. За неки дан, ајд’ ћао. Немој више никад да ме поменеш, немој да ме узмеш уста! Немој никад да си помислио на мене! Kад год ме поменеш, бићеш бијен! Ћао!

– Добро, Драгане, хвала, ћао.

Еспресо.рс је покушао да ступи у контакт с Драганом Мураром, али он месецима одбија да даје изјаве за наш портал.

Уместо одговора, он је на свом Твитеру објавио да он ником “не прети него обећава”:

To u praksi znaci da ako nesto objavim to je 100%istina.Kome smeta istina neka me tuzi.Onima koji pisu da sam nekom pretio da objasnim da nikome ne pretim nego obecavam.Znaci lazu!Kad ce se obecanje ispuniti nije do mene

— Dragan Murar (@muki68) August 1, 2019