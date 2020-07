Бруталан расистички напад докторке KЦ Војводине на тамнопуту студенткињу: “YOU ARE A BLACK KRAVA

Специјалиста интерне медицине др Милена Шћекић, запослена у Kлиничком центру Војводине, брутално је на расној основи извређала студенткињу из Ирске на Медицинском факултету у Новом Саду.

Инцидент се догодио у понедељак, када је др Шћекић у лифту затекла тамнопуту студенткињу и рекла јој да напусти лифт због короне.

Након што јој је девојка рекла да се већ возила лифтом с другим људима и да не разуме зашто мора да из њега изађе докторка јој је на енглеском језику рекла: ’’You go out because corona is now. You go out! F**k you!’’

Недуго потом у лифт је ушла још једна особа, а извређана девојка је докторку упитала зашто са њом нема проблем.

Др Шћекић јој је тада рекла: ’’You go out because corona is now. You go out! F**k you!’’(Са тобом имам проблем јер си црна крава).

Редакцији “Блица” је у KЦ Војводине потврђено да је на снимку докторка Шћекић, а речено нам је и да ће се та установа ускоро обратити тим поводом.

Снимак овог инцидента на друштвеним мрежама изазвао је лавину негативних коментара уз осуђујуће поруке везане за расистичке изјаве једне докторке за које једноставно нема оправдања.

Kако незванично сазнајемо, студенткиња из Ирске је тренутно на размени студената у Новом Саду, а добила је велику подршку јавности која понашање др Шћекић сматра у најмању руку неумесним и тражи реаговање надлежних због њених расистичких изјава.

Блиц