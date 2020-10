Буди се север и југ: Жестоки сукоби на улицама због „корона окова“ /видео/

Немири су у суботу увече избили на улицама Рима и дошло је до сукоба десничара, који су протестовали против корона мера, и полиције.

Насиље је почело још док су демонстранти прилазили центру града, палили су и бацали бакље и друга пиротехничка средства.

Сцене у главном граду Италије личиле су на оне у Напуљу у петак увече, где је стотине људи изашло на улице да се успротиви увођењу оштријих мера за сузбијање ширења вируса.

Демонстранти у Напуљу су бацали димне бомбе и петарде у центру града, а полиција је узвратила сузавцем.

На протесту су углавном били млади људи, који пркосе полицијском часу, који су увеле регионалне власти.

Око стотину демонстраната је пробило кордон близу зграде регионалне управе у петак увече, пренела је италијанска агенција АНСА. Поред димних бомби, кордон од око 100 полицајаца у пуној опреми је гађан и флашама.

Италија данима бележи огроман раст броја нових зараза вирусом корона, а јуче је било више од 21.000 новозаражених. Поред полицијског часа, који је раније уведен у појединим регионима, у Италији данас ступа на снагу уредба о затварању барова, кафића и ресторана најкасније до 18 сати, затварању теретана, биоскопа и базена.

У Лондону је у суботу одржан протест због рестриктивних мера које је донела британска влада у борби са корона вирусом, а полиција је привела неколико особа.

Учесници протеста окупили су се у Хајд парку, углавном носећи транспаренте и натписе, и позивајући на укидање обавезе о ношењу заштитне маске, преноси Би-Би-Си.

“Stand up! Take your freedom back, take off your masks”

Полиција је ухапсила најмање 18 особа током протеста.

#Antilockdown at #londonprotest and this is how #Police deal with it. Compared to Nigerian protest outside Buckingham Palace and not a bobby in sight. pic.twitter.com/3ixe9EKyEu

