ЧИТАКУ УПОРЕДИЛА СРБЕ СА ЗЛОМ У „ИГРИ ПРЕСТОЛА“

Тзв. амбасадорка Косова у САД Вљора Читаку упоредила је Србе са највећим злом у тренутно популарнијој серији „Игра престола“, а успела је додатно и да наљути све своје пратиоце, јер је отркила шта ће се десити у епизоди која још није емитована

Наиме трећа епизода последње сезоне „Игре престола“, поред тога што представља најдужу сцену битке, можда је и најишчекиванија епизода свих времена, јер се у њој одвила битка живих, предвођених Старковима и принцезом Денерис Таргарјен, и Белих ходача и војске зомбија, предвођених Краљем ноћи.

Неки од фанова у Србији су с нестрпљењем будни дочекали светску премијеру која је била јутрос у три сата, док ће већина гледати српску премијеру вечерас у 21 сат.

Ако до сада нисте гледали трећу епизоду, упозоравамо вас да одавде крећу спојлери!

Наиме, Читаку је упоредила тзв. Косово са поносном, храбром и практично неуништивом фамилијом Старк, господара Севера, док је Србију упоредила са злим Белим ходачима.

Game of Thrones! So, the great war is won!..and won by House Stark. Now, to put it in #Kosovo terms, Serbia is out. Now, who sits on the throne …it really does not matter! The great war is won!As for the rest… well if we don’t like them, we will beat them! #GameOfThrones⁠ ⁠

