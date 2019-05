Чувена глумачка звезда дружине Монтија Пајтона Џон Kлиз: “Лондон више није енглески град”

Чувена глумачка звезда дружине Монтија Пајтона, британски комичар Џон Kлиз (79), изазвао је бројне негативне коментаре након што је рекао да Лондон није више енглески град.

Kомичар је поновио коментаре које је дао пре скоро деценију и њима све збунио.

У твиту је својим пратиоцима, којих глумац на овој друштвеној мрежи има више од 5,6 милиона, написао:

Some years ago I opined that London was not really an English city any more

Since then, virtually all my friends from abroad have confirmed my observation

So there must be some truth in it…

I note also that London was the UK city that voted most strongly to remain in the EU

— John Cleese (@JohnCleese) May 29, 2019