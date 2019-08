ЧУВЕНИ БРИТАНСKИ АНАЛИТИЧАР СВИМ СРЦЕМ УЗ СРБЕ: Операција Олуја је највећи чин етничког чишћења

Чувени британски аналитичар грчког порекла, аутор политичких емисија, ТВ коментатор и добар познавалац дешавања у Русији и бившем Совјетском савезу, бившој Југославији, Сирији, Маркус Пападопулос написао је на Твитеру да је “Олуја” доказ да пораз нацизма није означио крај етничког чишћења у Европи.

– Данас се сећам највећег чина етничког чишћења у југословенским грађанским ратовима: Операција “Олуја”, хрватска офанзива коју су испланирале САД и која је протерала око 300.000 Срба из Хрватске. Пораз нацизма није означио крај етничког чишћења у Европи – написао је он.

Today I remember the largest act of ethnic cleansing in the Yugoslav civil-wars: Operation Storm, a US-planned Croatian offensive that expelled approximately 300,000 Serbs from Croatia. Alas, the defeat of Nazism did not mark the end of ethnic cleansing in Europe. #OperacijaOluja

