Да ли ће вам бити проблем да наставите да нестајете као Срби ако се црква и држава договоре?

Ако бих издвојио нешто из поздравне поруке Старог Либерала то би било ово.https://t.co/iWi8WxXsB7 pic.twitter.com/KYn2QFgdbv — Igor Jaramaz 🇷🇸🇨🇦 UN SC 1244 (@IgorJaramaz) January 24, 2020

Komite, ako čitate ovo znači da sam mrtav…

*** Ukratko, ovo je (po svemu sudeći) zadnji post Staerog. Udugo… ali baš udugo, i ne pretjerano koherentno ni dobro napisano, svakako ne duhovito ali ipak je prošlo preko pet godina „sad ćete mi dati malo vremena“:

Staeri je mrtav, ne admin stranice, izgleda da sam pretekao upale ili grip što li je već bilo ali sam imao i dosta vremena da razmislim i sjetio se besmrtnih riječi agenta Smita “Everything that has a beginning has an end, Neo.” Ali dio mene koji je bila ova stranica možda i jeste mrtav, nisam razmišljao o tome – možda će mi bit ko Danijelu Redklifu nakon što je posle 10 godina prestao da glumi Hari Potera, kad ga god u drugi film vidim mislim se „Ne seri Hari, poznao sam te“.

Nije u pitanju ona fora kao svojevremeno u Tadžikistan gdje predsjednik dođe u parlament da da ostavku da bi ga poslanici molili da se vrati i onda se on kao vrati. Nije ni kao ono kad se budaletina od Slavka Perovića svako pola godine opraštala od Crne Gore pa je jedanput napisao „i da mi slučajno niste spomenik digli“ (bez šale još mu to na blog stoji negdje) eo trčimo, bukvalno sve što nas dijeli od podizanja spomenika tom fašističkom psihopati čija nas je ideologija dovela do dukljanske pseudo-nacionalne histerije koja drma dio Crne Gore je to što je rekao da mu ga ne dižemo. Ali dosta o sv Slawku pričajmo malo o meni 🙂

Sad će neko reć „vid ovoga, napisa esej o gašenju obične mim stranice“ i taj neko može komotno da odjebe i ne čita dalje jer vi koji pratite od početka ili makar neko duže vrijeme znate o čemu pričam i kroz šta smo sve prošli zajedno. Sa velikim brojem komita sam se i čuo često preko poruka, dobijao suludi materijal kojeg nisam uvijek uspio da upotrebim ali bez kojeg ova stranica ne bi bila moguća. Iako nikad nisam bio čuven po ažurnosti odgovaranja na poruke prije ili kasnije trudio sam se da odgovorim svima. Zadnjih pola godine i više nisam mogao ni to i veliki broj poruka je na moju veliku žalost ostao neodgovoren ili čak nepročitan sa ko zna kakvim potencijalom od materijala zakopanim unutar toga i žao mi je zbog toga. Najviše hvala onim komitama koje su tu od samog početka kao i onim koji su se pored ukinutog reach-a do postova probijali kao Pljevljaci na litije.

Znam da je prosječni IQ85 i da će odma nać osamdespetice da smišljaju teorije zavjere da sam se prodao, prepao, da su me uhapsili ili tako nešto. Moraću vas razočarat, nisu me mogli uplašit ni kupit kad sam bio admin jedine mim stranice u CG, znate ono kad sam donio mim u Crnu Goru (ne znam jesam li spominjao 😀) kad su ljudi bili ubijeđeni da je u pitanju lažni profil i pisali mi svaki dan u inboks, što dobronamjerno što zlonamjerno, kako ću bit uhapšen ubijen i sl. Mislim jesmo došli na kraju do toga da postoje ljudi koje plaća država koja je najveći izvoznik naoružanja u svijetu i u istoriji da tvrde da su mimovi opasno oružje ali sad im makar niko ne vjeruje. Ne vjeruje im što ima na desetine stranica i ljudi sami prave mimove privatno i koriste ih u svakodnevnoj komunikaciji i vidite, to je sve što sam ja inicijalno htio. Da zaživi meme kultura u CG.

— Y tho? The left can’t meme… i Dukljani isto —

Rekao sam šta sam htio da postignem ali bi red bilo da kažem i zašto za slučaj da nije očigledno. Najzatucaniji smo narod na kontinentu, zadnji smo dobili dimnjak na kuću, ljudi su vatru palili bukvalno u zatvoreno, dan danas nalažemo samo sad imamo dimnjake pa su nam gradovi postali kao ta kuća, štipa za oči i za pluća… pa rekoh red je da makar mim dobijemo predzadnji (prije Albanije). Bilo mi je dosadno na poslu jedan dan pa sam pričao sa drugovima kako bi bilo dobro da mi imamo nešto kao npr Puja i svi su rekli bi ajde kao da mi napravimo ali kako niko nije ništa preduzimao ja sam naštancao jednu noć bukvalno 200 mimova, (https://giphy.com/gifs/5M2ZVnDZOwJzi) – – I jes mi bilo milo kad se Pujo oglasio i rekao da su ovi koji pričaju da je Staeri loša kopija njega kreteni koji ne razumiju da može postojat više od jedne mim stranice i da je u pitanju drugačiji iako jednako dobri humor (eo kakva slučajnost da baš danas nabasam na jednog od staerih admina Puja). — Međutim mimovi su više od slika i slova, potreban je meme magic, to nešto nedokučivo i teško objašnjivo ljudima koji ne osjećaju, kao boje da objasniš nekome ko je slijep ili humor nekome ko je sa Cetinja, ili dostojanstvo nekome sa Cetinja, ili muzej koji nije pokraden nekome sa Cetinja, dakle nemoguće. E tako the left i onih koji se kao ljevica kod nas osjećaju, ne možeš im objasnit da ne mogu da mimuju a ne mogu. Mimovi su prije svega kontra-kultura a ona ne može po svojoj prirodi doći iz mainstrem-a, ne može doći od režima (CG transparentno), njihovih slugu (Mim manjina) ni od partija (Dnevna doza crnogorskih dubioza – Demokrate) koje imaju isti botovski mentalitet. Potreban je individualac koji, prirodno, ne može obitavat u kolektivističkim konstrukcijama poput partija – u npr Demokrate/DPS vođa je izabran jednoglasno, tamo ne može nastat mim jer je svejedno koji bi ga član napravio, oni svi isto razmišljaju, i na najmanji nagovještaj različitosti oni to disciplinišu zato i zamišljaju idealni internet kao u sjevernu Koreju, pet sajtova koje oni propišu i to vam je mnogo.

Pa kako neki vole da kažu “Kako izgubiste referendum kad je ovoliko četničkih stranica.” da nismo izgubili možda ne bi bilo “četničkih” stranica a vi, a ne ja, pokrenuli CG mimište (mada bih vjerovatno opet bio ja, I like to think I’m special like that). Vi imate 80 godina partijske indoktrinacije kroz državno školstvo a mi mimove. Ne može i Goli otok i mim magic nikako. Ne može dio represivnog aparata totalitarnog režima i moralna uzvišica. Ne može policajac da bije popa i onda „Mim manjina“ da napravi kako pop ugrožava policiju i da se pita što mu ne funkcioniše (((mim))). Tlačitelj nije potlačeni i kad pretočiš to na sliku isto se vidi da nije, samo se vidi sa slike.

Nekad sam znao ako ja taj dan ne napravim mim neće bit mima taj dan u CG, sad se probudim i smijem se po 10 min u krevet tuđim mimovima, neko kaže možda isto što bih ja neko možda bolje od mene (iako sam takav čovjek da mislim da bih ja sve bolje što ne može baš uvijek bit tačno). Moja je prednost, a u neku ruku i prokletstvo, što sam bio prvi pa kao u onoj epizodi South Parka “Simpsons did it first” ne mogu da pobjegnem utisku da je sve već rečeno, isti Cetaši, isti komunisti, iste gradžanske partije pod drugim imenom, iste kancerogene ideje, iste kravate samo druge boje, iste mirne šetnje kojima tepamo da su borbe, isti raspad sistema… osim u slučaju nekog neočekivanog obrta mislim da se ne može reć ništa novo a da se ne ponovi nešto što sam već negdje rekao (samo drugim formatom), ponavljam samog sebe, “Simpsons did it!” U svakom slučaju ti su mimovi svoje ostvarili, normalizovali sprdanje sa onima koji su zaslužili da se sa njima sprda, prije svega starim liberalima i komitama koje niko ne može neironično spomenut a da ne izazove podsmjehe (bez možda na Cetinje koje je samo postalo regionalna sprdnja), 1918-om i ostalim poslušnicima i narativima ovog režima.

Nažalost, tu je mračna strana cijele ove priče, sam FB je prešao iz „platforme za ljude bez platforme“, da se ne izrazim marksistički “platforme potlačenih” u platformu tlačitelja. Facebook je trebao da bude moderni ekvivalent antičke agore, gdje možeš doć ravnopravno da razmjeniš mišljenje sa drugima dok te neko poput mene ne iznapušava a sad je više kao bilbord na koji za pare moš okačit svakakve budalaštine sem istine jer će doć Veljovićeva crna trojka da te ukloni. Ukida se i smanjuje reach, zabranjuju se i najbenigniji sadržaji dok se bezličnim splačinama poput lopovčine Alexxe Bečića omogućava da nas svakodnevno teroriše reklamama, državnom aparatu i stranim agencijama omogućava se da nas špijuniraju, prate itd. Win some lose some što bi rekli u ove države gdje je legalno protestovat pod full naoružanjem, zapalit državnu zastavu i sve ono što mi nemamo dok nam ovi koji imaju pričaju da smo branik demokratije.

Osim facebook-a i narativ mim stranica se izrodio u nešto u čemu Staeri ne može učestvovati a da ne štetuje sopstvenu suštinu. Staeri nikad nije bio ničiji servis, ničija logistika, zvao sam vas na proteste kad sam mislio da treba i da ne idete kod tih istih organizatora kad sam mislio da vas zloupotrebljavaju. Uz to Staeri je negativac, ili da iskoristim eufemizam „antiheroj“, Staerog je određivala kritika, ono protiv čega je a ne ono za šta je te mu tako u ovim kolažima sa litija, pjesmicama i sličnim samohvalospjevima nije mjesto. Možete li zamislit da staeri dijeli na svoj zid neironično kako đeca pjevaju crkvenu pjesmu – C R I N G E. Admin staerog je uvijek bio sa vama u prvim redovima i to broj vas zna – to što su ti redovi bili za šetnju a ne neki suštinski otpor nije do Staerog. Ovi koji bezuslovno navijaju za „našega đeda“ jeste li se zapitali što ćete ako DPS povuče zakon (sa čim ne ne staje prijetnja da će se vratit kad god) a crkva i oduševljeno pozdravi (kao posle svakog ustupka zadnjih 30 godina) i DPS opet pobijedi na izbore (ne zbog tog pozdravljanja ali i zbog tog) i vaše dijete sutra ne može da se zaposli jer ste osvjedočeni Srbi a oni bezubi sa Cetinja od juče vjerovatno oće? Je li to pobjeda? Meni je to isto kao i ono prošle godine kao one prije nje i one prije. Kako reče jednom jedan komita, ja sam kao Kasandra (ne ta Kasandra iz serije, nije ni čudo što vam je IQ85, ona iz Ilijade) osuđen istovremeno na to da vidim budućnost i to da mi niko ne vjeruje. Ali da vam ja ne bih kvario idilu ja se povlačim. Što kaže gospođa u Expanse s04e10, One of us is wrong. I think it is you, but I hope it is me.

Razmišljao sam možda nije sad pravi momenat u sred krize a onda sam se sjetio da je nama kriza od kad postojimo. Sad je ovo, prije ovoga afere, prije toga ulazak u NATO, prije toga dRžAvNi UdAr, prije toga razbijanje protesta… puno smo toga prošli zajedno komite a ništa ne-krizno. Oni od vas koji prate pomno znaju da nije u pitanju ni ovo ukidanje reach-a, mogao sam napravit drugu stranicu kao neumorni kum ali možda je ovo sa reach-om došlo i u pravi momenat da mi olakša da okačim mim o klin. Iskren da budem meme magic me već polako napustio pred Splačinijadu zato sam je i otpočeo, instant postovi bez promišljanja (mada je dobro ispala i bila poučna nadam se – ove godine kod kuma, Splačinijata, Staeri memorial cup), posle toga juicy jungle, površni a ipak nekako smiješni mim ali nije to to, možda je Staeri ipak zeitgeist prošle decenije. U svakom slučaju svoju misiju je ispunio, povezao veliki broj komita u i van Crne Gore, inspirisao veliki broj stranica (da ne nabrajam sad da se ko ne nađe uvrijeđen). Nisam srećan ali sam zadovoljan, srećan bih bio da se rastajemo u boljim političkim okolnostima, koje možda neće doći još dugo (ali kao što rekoh, nikad neću prestat da se borim da do njih dođe). Zadovoljan sam jer puno ljudi koje cijenim i za koje mislim da su pametniji i/ili uspješniji od mene su mi rekli da cijene moj rad, da sam ih inspirisao, da prepričavaju prijateljima postove i sl iako je meni bilo dovoljno da ih zasmijem, da iz nekog ružnog proistekne nešto lijepo… Par puta su me ljudi koje sam tek upoznao pitali pratim li Staerog. „People are always asking me if know Tyler Durden.” Jednom mi je kolega na poslu pitao jesam li ja Staeri I da ne brinem jer je I on komita, that was cool. Jesam li spomenuo da me pozdravila Han🇦🇹Adrović 😀 Imao sam priliku par puta da koliko god skromno utičem na javni život jedne države i što bi Pepe the Frog rekao it feels good man. Javljale su mi se i javne ličnosti i najnormalniji ljudi sa eksluzivama koje sam puno puta prenio prije medija i svi smo zajedno dijeljenjem i reagovanjem na takav sadržaj uticali na neke promjene (evo makar poslednji put da ne radi Voli subotom do ponoći). Dugo vremena sam gurao stranicu iz inata prema onima koji su me nervirali ali vremenom sam počeo to da radim zbog svih onih koji su je podržavali i govorili mi kako je vole i cijene. Neke od vas sam upoznao, neke pamtim samo po imenu ili profilnim, neke ću vjerovatno tek upoznat ali svi smo bili komite, prvi mim pokret Crne Gore. We had a good run.

Za kraj ću se vratiti na početak, tj na to da svaki početak ima svoj kraj kako je rekao Agent Smit (a ne Sveto Marović) na kraju Matriksa 3 … a je li bio u pravu nisam baš siguran jer 2021 izlazi Matrix 4 i na IMBD se navode isti glumci iz predhodnih filmova, tako da you never know.

PS Staerom konačno došao san naoči, dae vječan.