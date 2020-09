Да ли је дебата Трампа и Бајдена показатељ суноврата Америке? (ВИДЕО)

Дебата председничких кандидата Доналда Трампа и Џоа Бајдена у Kливледну показала је сву дубину подела у америчком друштву пред новембарске председничке изборе. Дебату су обележиле међусобне увреде, свађе, надвикивање и оптужбе да ц́е уништити Америку.

Бајден је, током дебате, у неколико наврата назвао Трампа „кловном“ и „лажовом“, док је Трамп противкандидату упутио серију прилично увредљивих тврдњи на рачун породице. Трамп је пред почетак дебате затражио да Бајдену буду прегледане уши, како би се видело да у њих није сакрио „бубицу“ преко које би добијао савете.

Kандидати се нису руковали због епидемиолошких мера, а дебату су обележиле свађе, увреде, надвикивање, те је Бајден Трампу у једном тренутку чак рекао „Хоћеш ли ућутати, човече“. Оба кандидата су један другог током дебате називали лажовима.

As Trump baselessly suggests that a coronavirus vaccine will be available as soon as next month, Biden interjects to say, "this is the same man who told you by Easter this would be gone away. By the warm weather it'd be gone … maybe you can inject some bleach in your arm." pic.twitter.com/47mH71xo9J

— Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2020