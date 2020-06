Да ли је Ватикан пред банкротом?

Американац Џорџ Вајгел, аутор монументалне биографије Јована Павла Другог, објавио је нову књигу „Следећи папа – канцеларија светог Петра и мисионарске Цркве“ (The Next Pope – The Office of Peter and a Church in Mission), пише портал „Католичке вести“.

Вајгел у књизи поклања посебну пажњу озбиљној финансијској кризи у Ватикану.

По његовим оценама, „Светој столици прети банкротство. То је резултат лоше управе и велике корупције. Борба против тога састоји се, пре свега, у промени структуре запошљавања специјалиста ван Римске курије. Није реткост да се сада важни задаци дају људима без икаквих компетенција“.

Раније су медији писали да је италијански новинар Ђанлуиђи Нуци добио приступ финансијским документима Ватикана, где је након њиховог проучавања написао у својој сензационалној књизи „Страшни суд“ да је Ватикан на ивици банкротства.