ДАНИ(Ј)ЕЛ СИМИЋ: НЕЋЕМО ПРОТИВ РУСИЈЕ!

Медији и организације плаћене од НАТО, стварају дојам да је именовањем Зорана Тегелтије на мјесто предсједавајућег Савјетa министара, државна заједница Српске и Ефбиха већ ушла у војни савез против Русије.

Друга жвакорина која се покушава протурити, јесте да Милорад Додик (лично и персонално) може донијети одлуку о томе да ли ћемо у НАТО или не. Наравно да не може! Није он Српска. Нити икада може бити. Српска је бар још милион таквих као он. А он је, у тзв. Предсједништву тзв. БиХ, само заступа.

Народна скупштина Републике Српске је изгласала војну неутралност наше земље. Уколико из Сарајстана намјеравају наставити „доказивање“ како је Бања Лука недјељиви дио некакве „суверене БиХ“, мораће ту вољу и поштовати.

Свако ко истрајава на гледању да је довољно опредијелити једног Милорада, па ето читава земља Српска мијења стратешки правац преко ноћи и без икаквих озбиљних уступака, заправо је смртни непријатељ демократије.

ЈОШ ПОСТУЛАТА НЕДЕМОКРАТИЈЕ

Навикли смо већ да договор око нечега, три различите стране у тзв. Предсједништву (у овом случају само двије) тумаче на некад сасвим супротне начине. Међусобно нелогичне и крајње немогуће.

Постулат недемократије, јесте да се од (све три) јавности крије конкретан текст потписаног споразума. У првим тренуцима имамо наслов Комшић потврдио за Аваз: Договорен је и АНП, документ иде у Брисел; да би брзо потом овакав наслов упамтиле само дмреже на којима је подијељен, а званични гласио: Све је договорено, документ иде у Брисел.

То није необично за администрацију која је успјела изгубити и оригинал Дејтонског мировног споразума, или медије који су јој слуга. Но, отвара простор, не само за политичко маневрисање код својих изневјерених бирача на свим странама, већ и озбиљну узнемиреност у Српској.

ПУТИН ЈЕ ПОПУЛАРНИЈИ ОД ДОДИКА

Већина пунољетних грађана никада неће пристати да се сврстамо против нашег јединог савезника у Савјету за провођење мира, а који при том има нуклеарно наоружање. Срби неће на Русију и поред тродеценијског испирања мозга „невладним организацијама“, које су некад дјеловале изравно са РТС и РТРС.

А и даље дјелују. Отуд и паралелно натемпиран спин о „руским шпијунима у Србији“, који ће да провјерава и оцјењује, ни мање ни више, него бивши амерички агент Ана Брнабић (била запослена у УСАИД).

Власт је добила изборе на посјети Сергеја Лаврова, јер је у Српској битније кога цијене и помажу Руси, а не ЕУ и САД. Док је у Ефбиху обратно. Зато би било политичко самоубиство, уколико би из СНСД покушали да сад општеству протуре причу како само годину дана касније узимамо оружје у руке против Руске Федерације.

Народ свашта гута, али не и ствари које се тичу живота или смрти. То се памти. Ако се Србима не да референдум, сами ће га направити на сљедећим изборима. Американцима тада више неће бити стало до Додика, али њему сигурно хоће.

ЗАШТО ЈЕ МОРИН КОРМАК ТРАЖИЛА ДОДИКОВУ ГЛАВУ?

Невладинићи и њихови господари из Амбасаде САД, одмах су потрчали први да коментаришу вијест и усмјере јавност у мисао да смо од тог тренутка у НАТО. Иванцов се јавио тек наредни дан, оцјеном: „Тај документ није повезан са интеграцијом БиХ у НАТО савез, нити је повезан са МАП“.

Управо крајње тирански, недемократски размишљајући о Србима и Српској, бивша амбасадорка Морин Кормак је направила стратешку грешку. Незадовољна степеном колаборације, ставила је Додоа на црну листу. Тако је човјека којег су Американци два пута довели на власт – потпуно окренула према Путину.

Зашто? Само јер је од њега очекивала да опет буде беспоговорни извршилац налога Вашингтона, а против интереса Српске. Као када су га први пут инсталирали за премијера, са два посланика у скупштини и уз помоћ тенкова и околопних хеликоптера Сфора. Додик се држао тога да мора изаћи на изборе у Српској, а не у Америци.

НАЈВЕЋИ ОПОЗИЦИОНАР – РАЈКО ВАСИЋ

Но, дјелује да је и код куће, засад, сигуран и око овако осјетљивог питања превјеравања. Док власт истрајава да мистични документ који су договорили (не објављујући га) заправо значи скретање са пута у НАТО; опозициони медијски иступници, пак, задржавају своје коментаре искључиво на нивоу „Јесмо ли вам рекли да ће вас увести у НАТО“ и „Додику се не може вјеровати“.

Нико не смије рећи оно што народ од српске опозиције очекује, ако се већ плебс прибојава да је ово нагодба са агресорима. Рецимо, јастрепске поклике попут: „Додик је био и остао амерички човјек, послушник ОХР, ми никад нећемо пристати да будемо са убицама из НАТО против братске Русије“.

Но, опозиција шути. Нападно и по саму себе трагично, још је неодређенија према НАТО, него прије предсједавајућег Тегелтије. Говори се чак и о издаји, али не и шта се издаје, односно да ли су СДС и ПДП против НАТО? Тако је најјача опозиција флерту са Бриселом зарад власти – опет из СНСД, те сами опозицонари (ко зна зашто) дијеле изјаву Рајка Васића са Твитера!!!

ДАН НЕЗАВИСНОСТИ

Ништа необично у геополитици, да дојучерашњи непријатељ постане најчвршћи савезник. Сјетимо се само какви су односи Турске и Русије били у новембру 2015. кад је Ердоган оборио зракоплов Су-24, а какви су данас када се гради Турски ток кроз Црно море и Анкари испоручују ПВО системи С-400.

Због тога је чак и Бакир измјенио правац „бабиног аманета“, те изјавио „ако Срби неће у НАТО, нећемо ићи тамо“.

У случају Српске и Србије, тај избор је веома лак и своди се на преживљавање. Нема бољег начина да се, у односу на руске понуде (Јужни ток, непризнавање окупираног Косова и Метохије, гарантовање Дејтона, донације у војној опреми, кредити, инвестиције) опише америчка политика према Србима, него да се посегне за алегоричном сценом из класика капиталреалистичког филма.

У „Дану независности“ Роналда Емериха из 1996. године, заробљени ванземаљац на понуду суживота и успоставе мира од предсједника САД (1:22:00-1:23:55), како би се прекинуло истребљење људске расе, одговара кроз једног уграбљеног научника (читај Невладнића):

Нема мира, нема мира!

Патетични предсједник Уједињених Ентитета Сјеверне Америке, наставља: Шта хоћете да урадимо? На то припадник технички напредније расе, која је дошла носачима авиона из свемира и уништава Земљу, одговара:

Умрите, умрите!

*

*

*

П.С.

За разлику од мојих усамљених иступа прије више од деценију, који су (углавном у Екстра магазину, БН ТВ и Фронталу) заговарали политику окренуту према Русији и независности Српске, данас је то реторика владајућих партија.

Стога, надам се да ћу кроз коју годину и то баш захваљујући дјеловању САД и НАТО, Невладинићима и њиховим хендлерима одговорити још једним цитатом из горе поменутог филма:

“We will not vanish without a fight! We’re going to live on! We’re going to survive! Today, we celebrate our Independence Day!”

frontal.rs