Десет речи које се не могу превести ни на један језик

У новој књизи „Више од речи — непреводиве љубавне речи из целог света“ (More Than Just A Word – Untranslatable Words Of Love From Around The World), ауторка Ема Блок истражује неке од тих речи, с тим да је већина повезана с љубављу.

„Индипендент“, чије писање преноси портал „Експрес“, одабрао је неколико најзанимљивијих примера:

Cafuné (португалски)

Пролажење прстима кроз љубавникову косу.

Litost (чешки)

Познати чешки писац Милан Кундера дефинисао је ово као „очај до којег долази кад човек одједном увиди у колико је бедном стању“.

Schnapsidee (немачки)

План који је настао у пијаном стању или је толико смешан да сте сигурно били пијани док сте га смишљали.

Viraha (хинду)

Схватање колико волите некога тек пошто се раздвојите.

Jayus (индонезијски)

Толико недуховита „шала“ да не можете да престанете да се смејете недуховитости.

Tsundoku (јапански)

Када купите књигу коју више никад не отворите.

Oodal (тамилски)

Глумљење љутње пред партнером после љубавне свађе.

Тоска (руски)

Владимир Набоков је описао ову реч као „осећај велике духовне тескобе до које често долази без неког посебног повода“.

Abbiocco (италијански)

Поспаност коју осећате након што сте се „поштено“ најели.

Однолюб (руски)

Особа која је цео живот имала само једну љубав.