Ђуровић: Ово су неки од коментара људи који су провалили игру Мила и Амфилохија

P 14/07/2020 18:44 at 18:44

Реално, разочаран сам Митроплите…. ништа о литијама , ништа која конкретно листа (глас за њу) значи одбрану светиња. Бојим се да смо онолико хладних и кишних ноћи имали залудне молитвене ходове. Бог не прима наше молитве , или оне нису биле сикрене? Са наша стране, обичних верника, свакако су биле искрене, а да ли су били међу свештенством – мсилим на поједине свештенике… то Бог сада зна, а ми ћемо можда ако не сад онда знати ускоро….

Секула 14/07/2020 12:00 at 12:00

Хахаха, надали се Фронтовци да ће добити благослов Цркве. Како да не, ево мјесец до избора а они се још не могу договорити о коалицији са СНП, УЦГ, Радничком, Правом, Дајковићем и осталима. А кад ће да се направи програм коалиције, идентитет коалиције, маркетинг итд. Очигледно је јагма за мандатима у питању, ДФ неће јединство опозиције.

Гласајмо за Демократе, питање је хоће ли ови други цензус пребачит.

Шта лајкујете знате ли? 14/07/2020 16:42 at 16:42

Истом овом Амфилохију није сметало да се „спушта на ниво странке“ кад је требало подржати милаша ђукана и рушити Слоба Милошевића. Није му се гадило да 1996 – 1997 предводи демонстранте у Београду! А баш сад кад је за нас у МНЕ-у питање опстанка, бити или не бити, глуми неутралност?!?

• Kli Kli 14/07/2020 18:28 at 18:28

Svetinje na čaktar, adio ajo sofijo, pod

turban!

• Sojo 14/07/2020 19:54 at 19:54

… nedaš tudje svetinje… avetinjo to su Crnogorske svetinje, koje su oteli, uz pomoć izdajnika Crne Gore, kao što si ti…. stidi se…!

o Luka Lubarda 14/07/2020 20:21 at 20:21

Ne sojo, nisu crkve serbske nego Crnogorske i bit će po Crnogorskim paragrafima!

Prc, prc mantijaši…

Анонимни 14/07/2020 12:27 at 12:27

Nisam ni ocekivao nesto pametno od Anfilohija,strasno je da je spreman da poziva narod da brani svetinje a nije spreman da brani narod od istih a sa svojom neutralnoscu samo jos vise unosi razdor i nejasnocu medju glasace i daje doprinos pobjedi DPS-a.Neutralnost crkve je lazna,ili moze biti uz vjernike ili uz ove koji atakuju na crkvu a izgleda da su ovi drugi blizi srcu.

тачно 14/07/2020 15:56 at 15:56

Милов играч био и остао.

Анонимни 14/07/2020 20:20 at 20:20

Nisam ja nikakav bot nego kad zbrojim 2i 2 vidim da je Anfilohije cesce puta bio na Milovoj strani i toga se nije sramio a sad se suzdrzava od podrske onima koji su stali prvi uz crkvu kad joj je bilo najteze.Narod je svetinja a ako su vama zgrade svetinja eto vam ih samo treba narod da ih puni a kako je krenulo ……..

да 14/07/2020 15:59 at 15:59

На жалост. Већина ткз свештеника у митрополији већи су трговци него свештеници.

Анонимни 14/07/2020 19:20 at 19:20

Sve ovo Anfilohije radi u dogovoru sa DPS-om.Negov mlaki stav i ogradjivanje od opozicionih partija je degutantno,samo ga pitam koga ce na jesen pozivati u litije kad svima svane pred ocima???

😡 14/07/2020 16:35 at 16:35

Кукавичко, срамно одбијање да се отворено, храбро, мушки и хришћански подржи листа која би хришћански народ ослободила од сатанистичког шљама! Ако срамни дрпс о(п)стане на власти нека се захвали овима који одашиљу ова млака, бљутава, неутрална саопштења!

Aleksa 14/07/2020 21:53 at 21:53

Bravo.Tako je

