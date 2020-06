Добрила Глишић: ЗАБАРИKАДИРАН ЧИKАГО

Dobrila Glisic iz prve ruke

Proslo je dva dana od uzasa koji se dogodio u centru Cikaga. Izlazim do prodavnice hrane, i ona potpuno zatvorena. Oko cele zgrade red. Pitam, radi li, kazu radi. Stadoh na kraj reda. Do mene dodje uniformisano lice i pita: “65?” , “Yes”- odgovorih.

“Pođite za mnom”. Tako prođosmo skroz okolo pored 200 m dugog reda i onaj policajac na vratima pusti me da udjem. To znaci da nas sve drze na kameri i svakog po očima i brojem telefona koji nosimo sa sobom imaju na ekranu. To me ne čudi, to mi je struka, ali oni koji veruju da mogu da kradu i da ne budu uhapšeni, koji veruju da su “profitirali” plaćaju visoku cenu.

U centru Čikaga sve, ama sve je zatvoreno i obezbeđeno. Mostovi su podignuti i niko ko ne živi u samom gradu ne moze doci. A u subotu uveče, dok su goloruki demonstranti mirno hodali uz pratnju policije ispod moga prozora, dok je do 25 sprata dopirao miris marihuane, zbog koje sam morala da ga zatvorim, na CNN su izvestavali kako demonstranti obaraju policijska kola, pale i lupaju. Učinilo mi se kao da daju upustva sta treba da se radi.

Nije prošlo ni sat vremena u glavnoj ulici su se čula jaka lupa, nalik na pucnjeve, ali nisu bili pucnjevi. TV stanice su prenosile kako neki mišicavi ljudi udaraju motkama sa zlatnim drskama po staklenim przorima. Posle su pokazivali da su koristili i gvozdene maljeve.

Grad nisu lupali i palili demonstranti, vec neke organizovane grupe. Policija ništa nije preduzimala da ih spreči. Eksplodirala su policijska kola i javljali su da demonst. ubacuju eksploziv u kola… Odakle im eksploziv? Pale se neki biznisi, neke stare zgrade. Kao da je neko unapred odredio sta zapaliti.

Onda nam pokazuju opljackane prodavnice. Ovde su te prodavnice na 6 spratova, zauzimaju citav blok i da bi se iz njih stvari iznele treba bar 10 hiljada ljudi. Prosto nemoguce. Kao da su pre ispraznjene, a onda polupani prozori.

Stize nam na telefon obavestenje: “Curfew in effect for Chicago until further notice from 9P-6A. Essential workers exempl.”

Razumem da su nam uveli policijski sat!

11.35 subota vece, vatrogasna vozila zavijaju. Pozari u gradu na sve strane. Gore stare zgrade, neki biznisi, pretpostavljam republikanaca. Sve prodavnice polupane su u isto vreme. Sve orkestrirano. Ogromne zgrade robne kuce Mejsis, sa šest spratova potpuno je ispražnjen, sto znači da je ispražnjen pre svega ovoga. Sve je namešteno.

Ovo je rat protiv predsednika Trampa!!!

Gorela su kola u koja je ubacivan eksploziv. Odakle demonstrantima eksploziv? Oni su imali samo marihuanu koja je toliko smrdela da je dosezala do 25 sprata. Imali su hranu i vodu, sto se obezbeđuje svim demonstrantima, u svim demonstracijama. Ovde i za 1 lice koje zeli da demonstrira mora da dobije dozvolu. U ponoc pokazuju neke mlade koji idu ulicama, ali nista ne nose. “Wabas. Ponoc. Violent Protests… Looting in Chicago!”

Čak su i neke novinare našli koji nemaju pojma da vode razgovore i sagovornicu nije pitao ni kako se zove ni koji biznis vodi.

Policija trenira strogoću. Pokazuje stotine kola, a na ulicama nigde nikog.

Vec najavljajuju kako ce da bude sledece veče. 300 N. Michigan. Nekoliko devojaka vriste i slikaju se sa mišicavim muskarcim sa motkama i povezima preko glave, koji lupaju izloge. I to su sve motke iste i oni svi isti i svi u isto vreme lupaju sve izloge. U LA ista slika. Tamo je 4 sata ranije. Znaci tamo je 8 uveće. Na CNN, iste slike kao ovde.

Govore da protestanti nisu iz LA. Oni su dosli od nekuda, popalili i otišli.

Protesti u Njujorku.

Oni pale stara policijska kola, čini mi se…

Neka organizovana grupa polupala je čitav Čikago u isto vreme. Svi su imali iste motke to sam videla! Sledeceg dana sam ih videla u crnim skafanderima u Aurori, ti isti momci drzali su iste te motke… Da li je moguce?

Pokazivali su tu decu, kako upadaju u prodavnice, pokusavajuci da nesto ukradu. Jedan je cak ukrao automat za novac i gurao ga do autobusa, a kada vozač nije hteo da ga primi ostao je tu … Jedna devojka pokusavala je da iznese veliki dusek za spavanje. Stotinu njih su uzimali po majicu, patike, tolalet papir, uloske… Tuzna slika…

Boze, ko je navukao tu decu, ko je porazbijao prozore i pustio ih unutera da kradu? Policija nije reagovala. Oni na kameri imaju likove i njhove telefone. Javljaju da je nekoliko stotina te dece pohapseno. Čikago je lupao neko drugi.

Ovo nisu protesti, ovo su izbori!

Žao mi tog jadnog čoveka koji je umro pod kolenima drugog. Ne mislim o boji. Najveci broj mojih prijatelja, koji su me dočekali u svojim kućama, pravili partije za mene imaju drugu boju kože i ja ih volim. Istinski ih volim. Zato nema opravdanja za ovakav dogadjaj! Ne interesuju me svi nalazi autopsija za tako brutalan dogadjaj. Ko je platio ovog da tako nesto uradi i to pred kamerama? Zašto? Ne, u spotanost ne verujem. Ni u spontana okupljanja, ni u spontana paljenja, ni u lupanje izloga…Iza svega krije se nesto mnogo vece.

