Дубока држава у покушају рушења Тaмпа није бирала средства

Objavljeni dokumenti koji pokazuju kako je istraga o Trumpovoj suradnji s Rusima bila samo bijedni pokušaj zataškavanja afere veće od Watergatea

Neočekivani preokret u “slučaju Flynn”, koji je kulminirao odustajanjem tužiteljstva od daljnje istrage protiv generala Flynna, najavljuje aferu epskih razmjera, koja bi daleko mogla nadmašiti poznatu “aferu Watergate”. Ključ ovog preokreta bilo je nedavno imenovanje Richarda Grenella za novog ravnatelja obavještajnih službi, koji je odlučio obznaniti materijale oko istrage koju je FBI vodio protiv Flynna, kao i listu imena najbližih suradnika bivšeg predsjednika Obame, koji su bili povezani s ovim slučajem – uključujući i Joe Bidena.

General Michael Flynn je tijekom drugog Obamina mandata služio kao ravnatelj američke vojne obavještajne službe, ali je na tu funkciju podnio ostavku zbog neslaganja s Obaminom bliskoistočnom agendom. Kada je Trump izabran za predsjednika Flynn je imenovan za savjetnika za nacionalnu sigurnost, ali je ubrzo morao podnijeti ostavku zbog optužbi kako je lagao FBI u istrazi oko miješanja Rusije u američke izbore. No, sada je čitav slučaj odbačen nakon što je ministarstvo pravosuđa došlo do saznanja o velikim nepravilnostima oko te istrage. Tako imamo priliku čitati iskaze ljudi iz vrha Obamina obavještajnog aparata, koji su preko medija uvjeravali ljude kako postoje sigurni dokazi o Trumpovoj suradnji s Rusima, dok su istovremeno pod prisegom priznavali kako tih dokaza nikada nije bilo. Sjećamo se kako su se svi pretvarali kako je priča o zavjeri između Rusije i Trumpa jasna kao suza i kako je samo pitanje dana kad će “Trump pasti”, dok sada iz transkripata vidimo kako je čitav službeni narativ oko “ruske istrage” bio tek jedna velika medijska pompa u paraobavještajnoj igri u kojoj su mediji bili izgovor obavještajcima, a obavještajci medijima. Čitava ta operacija imala je, u biti, za svoju svrhu sprečavanje Trumpa u vršenju dužnosti predsjednika, ali i blokiranje mogućnosti da se pokrene istraga protiv samih “istražitelja”. Pritom su Trumpa optuživali za ono što su sami radili njemu – on je bio taj koji ruši demokraciju jer se brani od napada i podmetanja, a ne oni koji su parapolitičkim i paraobavještajnim udarima išli direktno protiv legitimno izabranog predsjednika. No, sve dok se Trump morao braniti od optužbi, oni su bili sigurni, jer Trump nije mogao istraživati njih.

Pravi začin u ovoj priči, međutim, čine dokazi kako je “mastermind” čitave operacije bio Barack Obama osobno. O tome, pored ostalog, svjedoči i bizarni e-mail koji je njegova savjetnica za nacionalnu sigurnost, Susan Rice, poslala samoj sebi na dan Trumpove inauguracije, s detaljima sastanka u Bijeloj kući od 5. siječnja 2017. Sastanak u Ovalnoj sobi 5. siječnja pokazao se kao ključan, jer je na njemu Obama dao zadatak ljudima iz obavještajne zajednice da od nove administracije prikriju kako su se koristili Steeleovim paraobavještajnim uratkom, koji je tajno financirala Clinton kampanja, kako bi pokenuli istragu oko navodne suradnje Trumpa s Rusima. Na tom je sastanku Obama svom najužem krugu ljudi naložio kako “u prijenosu vlasti želi biti siguran da smo svjesni razloga zbog kojih ne možemo s njima u dijeliti informacije u vezi Rusije”.

Ubrzo nakon tog sastanka počelo je selektivno puštanje informacija u medije koje su trebale podržati tezu o zavjeri Trumpa i Rusa, dok je Flynnu pripremljena klasična špijunska namještaljka a potom i pritiscima iznuđeno priznanje o “laganju”. On je bio od posebnog interesa za Obamu, jer je radio za njega i zna gdje su ovome “pokopani leševi”, a sada bi, kao Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost imao neposredan pristup dokazima o operaciji koju su vodili protiv Trumpa. Objavom dokumenata o istrazi FBI protiv Trumpa dobili smo cijelu sliku drastičnih mjera koje su poduzete kako bi se sakrio pravi skandal – postojanje zavjere protiv legitimnog predsjednika. Trump već naveliko ovu aferu reklamira kao “Obamagate” i najavljuje kako ćemo još puno toga doznati, tako da prava zabava tek slijedi. Njegovo “isušivanje močvare” ulazi u ključnu fazu lova na prave kapitalce. “Istraga istražitelja” može početi. Pritom ne možemo ne primijetiti kako se u centru kovanice “Obamagate” krije i jedno “obaMAGAte” – Trumpovo predizborno obećanje kako će Ameriku ponovno učiniti velikom.

