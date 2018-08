Експлозија дрона усред говора: Атентат на венецуеланског председника (видео)

Локална полиција оборила је дрон који је извео напад на званичнике.

Према речима министра за информисање Венецуеле, напад током војне параде није извршио један дрон, већ неколико њих наводно опремљених експлозивом.

Мадуро је касније за припрему неуспешног атентата оптужио десничарске снаге у сарадњи са колумбијским десничарима и председником Сантосом. Он је такође рекао да неки од организатора живе на Флориди и затражио од америчког председника Доналда Трампа помоћ у борби против ових „терористичких група“.

Venezuela | This is one of the 7 soldiers injured during the recent attack against president Nicolás Maduro (via @XHespanol) pic.twitter.com/hjuWWzV0bE

— MV English (@MV_Eng) 05. август 2018.