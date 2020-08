Европска унија подржала протесте у Белорусији

Високи представник ЕУ за спољну и безбедносну политику Жозеп Борељ подржао је протесте који су јуче одржани у Белорусији, наводи се на његовом налогу на Твитеру.

„Стотине хиљада Белоруса данас је изашло на мирне протесте, захтевајући ослобађање политичких затвореника, кажњавање одговорних за полицијско насиље, као и праве изборе. ЕУ подржава белоруски народ“, наводи се у саопштењу.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.

The EU stands by the Belarusian people.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020