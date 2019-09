Фејсбук сакрива лајкове: Смањује осећај анксиозности и депресије

Тестирањем би требало да се утврди да ли нови приступ бројању лајкова утиче на целокупно стање корисника, па ако се покаже да се без бројања лајкова код корисника повећава осећај довољности функција би требало да стигне и у друге делове света, преноси Б 92.

Власници ће и даље бити у могућности да кликну на лајкове, и тако провере коме се све неки пост допада, али број лајкова више неће бити видљив у Њуз фиду.

​Експерти процењују да би са престанком бројања лајкова могао да се смањи и осећај анксиозности и депресије, будући да се све више менталних потешкоћа повезује са активностима на друштвеним мрежама.

Инстаграм је први почео са тестирањем ове опције, прво на подручју Канаде, да би се број области проширио након што су корисници истакли да им се сакривање броја лајкова допада и да чини да се боље осећају.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019