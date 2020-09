ГИГАНТ ЈЕ НОВАKА KОШТАО ЕЛИМИНАЦИЈЕ?! Откривено зашто је Лаура Kларк морала да стоји иза терена!

Још се не стишава јавна дебата после контроверзног искључења са УС Опена и кажњавања Новака Ђоковића после ненамерног погађања лоптицом линијске судије Лауре Kларк.

На питање да ли је могуће да је, због чињенице да су на УС Опену ове године, за разлику од свих претходних година и свих иоле важнијих турнира, линијске судије и скупљачи лоптица носили гардеробу истих боја (сиви горњи део, тегет доњи део), Новак Ђоковић био дезоријентисан и у том стању грешком послао кобну лоптицу у правцу особе за коју је веровао да је скупљач лоптица.

Међутим, интересантна је и чињеница да је ове године започела и тениска револуција пошто је на већини терена на УС опену тестирана “хаwк еyе ливе” технологија, која искључује линијске судије на терену.

Новак Ђоковић је већ платио високу цену, а после овог догађаја нема сумње да ће ова технологија бити убрзана и уведена брже него што се ико надао.

Наиме, на већини терена у Њујорку, машине су саме одређивале да ли је лоптица у ауту и мењале су линијске судије, које нису биле неопходне.

"there's no way Novak Djokovic can possibly look any worse this year"

Djokovic:pic.twitter.com/lNakdpAxDD

— Eoin Sheahan (@EoinSheahan) September 6, 2020