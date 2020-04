Global Research: Свака три дана током 7 година у САД су се догађале крађе или цурења опасних патогена

ТОКОМ последњих 70 или више година, америчка влада је водила рат против сопствених грађана, са низом увредљивих илегалних, неетичких и неморалних експеримената који су безброј америчких цивила изложили смртоносним поступцима и патогенима.

Према америчкој Конгресној истрази: „Најмање 500.000 људи коришћено је до краја 1970-их као oбјект у експериментима са зрачењем, биолошким и хемијским хемијама које је америчка Федерална влада спонзорисала“.

По извештају од 28. септембра 1994, између 1940. и 1974. Министарство одбране Сједињених Држава и агенције за националну безбедност користиле су стотине хиљада људи при тестирањима и у експериментима са опасним материјама.

„Многи експерименти у којима су тестирани различити биолошки агенси на људима, названи операција Whitecoat, изведени су у Форт Детрику, Мериленд, 1950-их. Људски испитаници су били мушкараци волонтери. Међутим, ти ангажовани мушкарци су организовали штрајк како би добили више информација о опасностима биолошких тестова. Нема записника, нису евидентирани учесници. Касније је америчка војска тврдила да има информације за само око 1.000 учесника. Биолошки одбрамбени програм Сједињених Држава садржи много одељења, истраживачких група, био-шпијунаже и још много тога, никако није све повезано са ‘одбраном’ у било ком смислу. “

Ален Далс

Из документа `Америчке нуклеарне гвинејске свиње – три деценије експеримента радијације на америчким грађанима`:

„Људски испитаници били су затвореници или популација коју су експериментатори сматрали „потрошном “: старији људи, затвореници, болнички болесници који пате од терминалних болести или који можда нису задржали пуне способности за пристанак. Нема доказа да је дата сагласност… Влада је прикрила природу експеримената и обмањивала породице погинулих жртава поводом онога што се радило. Учесници су примали дозе које су се приближиле или чак премашивале тада признате границе изложености зрачењу. Дозе су биле чак 93 пута веће од признатог (максималног) телесног оптерећења “.

У раду се наставља: “Неки од одвратнијих или бизарнијих ових експеримената су реализовани у наставку.”

Мало Американца је свесно програма експериментисања на људима, злочина које су ЦИА и војска извршили над невиним и неинформисаним становништвом, увек без пристанка учесника и најчешће са трагичним резултатима.

Били су то опсежни програми експеримената контроле ума, давања исказа под тортуром, мучне инфекције смртоносним или ослабљујућим болестима, излагања тешкој радиоактивности и свих врста биолошких, бактериолошких и токсичних хемијских патогена.

Обухватали су испирање мозга, мучење, електрошокове, нервна средства, лекове и егзотичне хипнозе и хируршке експерименте, укључујући лоботомије, и широк спектар фармаколошких „истраживања“, која су спроведена на невиним, неинформисаним и беспомоћним цивилним жртвама, у распону од новорођених беба до одраслих.

Коришћене супстанце које су укључивале ЛСД, хероин, морфијум, бензедрин, марихуану, кокаин, ПЦП, мескалин, метразол, етер, нервне гасове ВКС и сарин, токсичне хемикалије, као што је цинк-кадмијум-сулфид и сумпор-диоксид, разни биолошки агенси, сумпорна киселина, скополамин, сенф, радиоактивни изотопи и разни диоксини компаније Dow Chemical.

Такође су укључивали електрошокове, синтетичке естрогене, живе ћелије рака, трансплантираље људима сексуалних органа животиња, трансфузију кравље крви и много шта друго. Још и преносиве болести – сифилис, гонореју, хепатитис, рак, бубонску кугу, берибери, колеру, хрипавац, жучну грозницу, денга грозницу, енцефалитис и тифус, лајмску болест, хеморагичну грозницу и још много тога.

Експерименти су вршени на деци, сирочадима, болесним и ментално неадекватним особама, затвореницима који нису имали избора осим да учествују.

Болничким пацијентима је често говорено да је у питању медицинско лечење, али уместо тога коришћени су као објекти у смртоносним експериментима. (Види Hornblum Allen M.; Newman Judith Lynn; Dober Gregory J. (2013). Against Their Will: The Secret History of Medical Experimentation on Children in Cold War America. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-34171-5).

Никада нећемо сазнати укупан број усмрћених.

Ако немате проблем са ноћним морама, истражите ЦИА програм МК-УЛТРА.

Многи од ових експеримената трајали су до краја 1990-их и после, а многи људи тврде – и пружају доказе – да се настављају и данас.

Три дана након што је у јавном наступу демаскирао «совјетску тактику», Ален Далс је одобрио почетак МК-Ултра, тајног програма ЦИА-е, за „прикривену употребу биолошких и хемијских материјала“.

“Америчке вредности” су биле добра фасада, али је Далс разрадио далекосежан план за вођење хладног рата.

Експерименти „контроле ума“ МК-Ултра углавном су усредсређени на модификацију понашања електро-шок терапијом, хипнозом, полиграфима, зрачењем и разним лековима, токсинима и хемикалијама.

Ти експерименти су обављани на некима који су се добровољно пријавили, неки су `волонтирали` под присилом а неки апсолутно нису имали појма да су укључени у велики истраживачки програм.

ЦИА је заробљенике сматрала посебно добрим објектима, јер су били вољни да учествују у замену за додатно рекреативно време или промењене казне.

Те програме финансирала је америчка влада и изводила их углавном преко ЦИА и војске, али уз пуну сарадњу већине великих универзитета и болница.

Били су веома тајни, за њих се сазнало тек после више година.

Суочени са наредбама судова да отворе досијеа, ЦИА и Оружане снаге САД уништиле су већину докумената, па расположиви докази покривају само незнатан део злодела.

„Од 1960. до 1971. године, др Еуген Сингер, радиолог на Универзитету у Синсинатију, излагао је сиромашне и углавном црне пацијенте зрачењу целог тела. Од њих није тражено да потпишу обрасце за пристанак нити им је речено да Пентагон финансира неко истраживање.

Ти пацијенти су били излагани један сат еквиваленту приближно 20.000 X-зрака.

Већина тих пацијената је умрла, а др Сингер је недавно је од Радиолошког друштва Северне Америке примио златну медаљу за „Достигнућа у каријери“.

Педесетих година прошлог века деца са менталним оштећењима у Државној школи Виловбрук на Стејтен Ајланду у Њујорку намерно су заражавана вирусним хепатитисом тако што су била храњени екстрактом направљеним од измета заражених пацијената.

Сол Кругман са Њујоршког универзитета обећао је родитељима ментално ометене деце да ће бити смештена у Виловбрук ако они (родитеаи) потпишу сагласност са процедуре за које је тврдио да су „вакцинација“. У ствари, радило се о намерном инфицирању деце вирусним хепатитисом.

Лорет Бендер је била неуропсихијатар у болници „Белви“ у четрдесетим и раним педесетим годинама прошлог века у којој је била покренута терапија електрошоковима на малој деци која су имала погоршање у виду насилних и кататоничних стањима, од којих је већина бивала убиијена или завршавала у затвору.

Касније је Бендер своје поступке проширила на ЛСД. Упркос њеној нељудској бруталности, NYT јој је објавио блиставу похвалу када је умрла – као што је то случај и са више десетина таквих особа.

Почев од 1950, америчка војска је извела најмање 240 напада биолошког рата на америчке градове, испуштајући смртоносне нервне агенсе и бактерије – од Аљаске до Хаваја.

ЦИА је распршила бактерије у близини Тампа Беја, Флорида које су изазвале епидемију која је десетине хиљада људи претворила у хронично болесне а многе и убила.

Америчка ратна морнарица симулирала је биолошке ратне нападе распршујући велике количине бактерија по Сан Франциску. од тога је умрло много грађана, безброј њих се суочио са тешком болешћу налик пнеумонији.

Данас су те бактерије најчешћи узрок смрти међу старијим особама у области Сан Франциска .

Америчка војска извршила је око 1.000 надземних нуклеарних проба да би утврдила ефекте радијације на становништво.

Служба за јавно здравство је инструисана да грађанима каже да је повећање карцинома последица неуроза, а Ајзенаувер је наредио да се озраченим женама са спонтаним побачајима, губитком косе, леукемијом и раком мозга саопште да болују од „синдрома домаћице”.

У тајном документу АЕЦ од 17. априла 1947. године под називом «Медицински експерименти на људима» наведено је:

„Пожељно је да се не изда документ који се односи на експерименте са људима који би могао имати штетне реакције у јавном мњењу или резултирати тужбама. Документи који се тичу таквог теренског рада требало би да буду класификовани као тајни“.

„Кодаку“ су биле почеле да стижу притужбе купаца због замагљеног филма до које је долазило због љуспице од кукуруза узгајеног у Индијани који је био контаминиран радиоактивношћу.

Америчка влада тајно је пристала да унапред „Кодаку“ даје информације о свим будућим нуклеарним тестовима, укључујући „очекивану дистрибуцију радиоактивног материјала како би се предвидела локална контаминација“.

Жртве нам сада кажу, “Влада је упозорила фотографску индустрију и пружила мапе и прогнозе потенцијалних контаминација. Где су упозорења родитељима деце из тих крајева? Влада је штитила ролне филма, али не и животе наше деце. Зашто нису упозорили људе на опасности?“

Њихова влада им то није рекла јер су били заморчићи приликом тих проба.

Акумулирани докази о америчкој употреби биолошког оружја у Кини и Северној Кореји су ван сваке сумње, али америчка влада лаже о томе 70 година.

Такође је неспорно документовано да су САД извеле вишедеценијску кампању биолошког ратовања против мале Кубе, укључујући дистрибуцију хеморагичне грознице, и свињског грипа због којих је Куба убила свих 500.000 свиња у земљи.

Американци нису о томе само лагали 70 година, већ су Кубу још оптужили да је „држава парија“ с програмом биолошког ратовања.

И не само Куба. САД су распоредиле хемијско и биолошко оружје у Канади, на Филипинима, у Порторику, Колумбији, Вијетнаму, Кини, Северној Кореји, Вијетнаму, Лаосу, Камбоџи и многим другим земљама.

САД имају око 400 војних лабораторија са биолошким оружјем у земљама у развоју широм света, укључујући нове у Грузији, Украјини, Молдавији, Јерменији, Азербејџану, Узбекистану и Казахстану.

Неколико земаља сада захтевају да се те лабораторије уклоне са њихове територије и пребаце у САД.

Медији су уочљиво ћутали о регистровању биолошких патогена у САД, али ЦДЦ потврђују да је између 2005. и 2012. САД било 1.059 случајева крађе или цурења опасних патогена.

Свака три дана током седам година!

Овим треба да се позабавимо јер постоје значајни докази да је пандемија свињског грипа Х1Н1 у САД 2009. године била изазвана једним од тих цурења, што је било готово сигурно јер је ЦДЦ 6 месеци одбијао да чак идентификује патоген или упозори грађанство чиме је тихо дозволио ширење по свету.

Изгледа да је то исти патоген који је 2016. погодио Русију, а потекао је из лабораторија америчког војног био-центра „Лугар“ у Грузији.

(Larry Romanoff is a retired management consultant and businessman. He has been a visiting professor at Shanghai’s Fudan University, presenting case studies in international affairs to senior EMBA classes. The original source of this article is Global Research)