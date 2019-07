Гордана Чомић подржава Иницијативу младих да се руши споменик Милошевићу који иначе не постоји

Бивша потпредседница Демократске странке, Гордана Чомић подржава Иницијативу младих да се руши споменик Слободану Милошевићу.

Чомићева је иначе позната по својим честим Твитер објавама у којима подржава Хашки трибунал и назива Ратка Младића ратним злочинцем.

За Чомићеву дечији војни кампови у Србији су проблем, али у Америци нису проблем.

Apsolutno nije zabranjeno učiti maloletnike ratovanju, čak ni praktično. Dapače, Republika ima i školu baš za tu namenu.

A što se teorije tiče, svako ima pravo da svoju decu, ili decu koja su mu poverena, uči čemu god hoće. Nije ilegalno biti budala.

