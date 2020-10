ГОРЕ УЛИЦЕ НАПУЉА: Хиљаде устале против корона мера, жестоки сукоби са полицијом (ВИДЕО)

Око две хиљаде људи скупило се у петак увече на тргу Санта Луција у Напуљу у знак протеста због рестриктивних мера које је регија Kампанија увела због корона вируса, пренели су италијански медији.

Окупљени демонстранти су викали “хоћемо слободу”, а онда су се сјатили око зграде регионалне владе и блокирали прилаз са обале.

Италијански медији преносе да су до шеталишта стигли из више праваца и да су прошетали централним деловима града.

Big anti-regional government #COVID19 restrictions protests are happening right now in #Naples , #Italy. The situation seems to be out of control, thousands of people in the streets fighting with police, also stormed the regional government offices. #Napoli #protest #coronavirus pic.twitter.com/q7bY12QB5c

