Градоначелник Гњилана нуди Лепосавић и 17 села за „Прешевску долину“

„Не можемо дати ову понуду, али ће дати међународни представник“, рекао је Хазири.

Он је напоменио да такозвано Косово „нема друге проблеме са Србијом, осим границе“, назначивши уједно да размену територија види као решење.

„Косово са границама од 17. фебруара (2008. године) није довољно за неке Албанце“, поручио је Хазири, прецизиравши да не жели да Албанци у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи „остану под српском влашћу“.

„Ја сам за то да се та област врати Косову“, казао је Хазири за РТВ Дукађини, преноси Коссев.

Прецизирао је да би у том случају, као компромисно решење, Србији био припојен Лепосавић са 17 већинских српских села.

Хазири је рекао да „ниједно албанско село Косова неће прећи у Србију“.

Ово није први пут да је Хазири износио јавно овакву идеју за решавање косовског питања.

Он је у мају месецу такође поручио да би, када би био косовски премијер, пристао на размену територија и дао 17 села у околини Лепосавића, али и Зубиног Потока у замену за Прешево, Медвеђу и Бујановац.

Наводе заменика ЛДК, коментарисао је председник те странке Иса Мустафа.

Одбацио је размену територија као једно од могућих решења које би довело до споразума између Београда и Приштине.

„Јасан став ЛДК потврђен у политичкој платформи за дијалог коју је усвоијо главни одбор ЛДК, је да нема промене граница и размене територија са Србијом и са таквим ставом премијер Хоти иде у дијалог са Србијом у Вашингтону и Бриселу“, поручио је Мустафа.

Игуман манастира Високи Дечани Сава Јањић о идеји градоначелника Гњилана огласио се на Твитеру. Он је написао да већина Срба на Космету не живи у Лепосавићу и 17 српских села на Северу.

„Ова опасна идеја узима у обзир само интересе једне етничке групе – косовских Албанаца. Отвориће процесе размене територија широм Балкана и подстаћи ће бесне националистичке тврдње“.

Land-swap ideas call for ethnic cleansing & will negatively affect population who find themselves on the “wrong” side. Such ideas will produce ethnic violence —Lutfi Haziri: Preševo valley should join #Kosovo, Leposavić & 17 villages in the north should join Serbia (TV Dukagjini) pic.twitter.com/I7RZwS6bNZ

— Sava Janjic (@SavaJanjic) August 19, 2020