Грчка на ногама: Десет хиљада људи на улицама, бечени сузавац и гасне бомбе

Грчка полиција употребила је у четвртак увече сузавац да би растерала демонстранте који су се окупили испред Парламента како би изразили незадовољство нацртом закона којим се ограничавају јавне демонстрације.

На тргу Синтагма могли су се видети облаци дима, а како је пренео Ројтерс, на полицију су бачене три гасне бомбе. Осим у Атини протести су одржани и у 40 других грчких градова и на њима је учествовало око 10.000 људи, преноси АП.

Greece: Violence as thousands march against protest law Lawmakers in Greece have approved a law to curb public protests, prompting a mass demonstration that… https://t.co/kTj6HTY0HM #EU #Europe pic.twitter.com/GZzEQaq0St — EUwatch (@EUwatchers) July 10, 2020

Једна мања група млађих особа изазвала је инцидент због чега су се други демонстранти, пре свега они са децом, повукли са места дешавања.