Хаос на улицама Портланда: Протести, сукоби, сузавац

Незадовољни грађани испаљују пиротехничка средства на зграду суда док федералне снаге безбедности узвраћају испаљивањем патрона сузавца, преноси Танјуг, позивајући се на АП.

Хиљаде људи изражава незадовољство због одлуке федералног суда да се одбије захтев о „ограничавању деловања припадника федералних снага безбедности“ који хапсе незадовољне грађане и представнике локалних власти током протеста против администрације америчког председника Доналда Трампа.

From our vantage point it appears tear gas has been deployed outside the federal courthouse after several fireworks pic.twitter.com/cxl6bcbQAE

— Mike Benner (@MikeBennerKGW) July 25, 2020