Хаос у Сијетлу: Улетео аутом међу демонстранте и почео да пуца

Како се наводи, возача је убрзо привела полиција.

У току је истрага инцидента.

Инцидент се догодио услед таласа нереда и протеста који су захватили многе америчке градове због смрти Афроамериканца Џорџа Флојда, кога је ухапсила полиција. На снимцима објављеним на интернету види се како полицајци Флојду стављају лисице на руке, а затим га обарају га на земљу, док му један од њих ставља колено на врат.

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.

Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe

— Alex Salvi (@alexsalvinews) June 8, 2020