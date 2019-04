Харадинај: Иринеј заборавио да охрабри Србе на сарадњу са Приштином

Премијер привремених косовских институција Рамуш Харадинај коментарисао је посету патријарха СПЦ Иринеја Kосову наводећи да је током те посете патријарх заборавио да охрабри косовске Србе да сарађују са Приштином.

“У својој духовној поруци коју је пренео током посете Kосову, патријарх СПЦ заборавио је да охрабри косовске Србе да у доброј вери пруже руку и прихвате помоћ и сарадњу коју Приштина нуди”, написао је Харадинај на Твитеру.

In his spiritual message delivered during his visit in Republic of #Kosovo, Serbian #OrthodoxChurch Patriarch #Irinej forgot to encourage KS serbs to extend their hand in good faith and embrace the help & cooperation that #Prishtina offers. RH

— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) April 17, 2019