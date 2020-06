Харвард каже да нема толерантнијег народа од нас: Србија је земља са најмање расизма у Европи

У истраживању је учествовало 288.076 испитаника беле коже

Србија је земља у којој је најмање распрострањен расизам у Европи, наводи истраживање које је обавио Универзитет Харвард.

Према наводима Харварда, у истраживању је учествовало 288.076 испитаника беле коже, а пројекат је рађен у периоду од 2002. до 2015. године.

After living 6 years living in #Serbia I can tell from my own observations that Serbs are indeed not the racists as mostly portrayed abroad. This image only confirms it.https://t.co/S9TZi67n6p pic.twitter.com/mCwBfOIYWI

— Fabian Vendrig (@fabianvendrig) June 5, 2020