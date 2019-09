Илон Маск није знао у шта се упушта: И најава о доласку електричних аутомобила у источну Европу довела је до расправе “чији је (наш) Тесла”

Тесла ће по други пут доћи у Србију.

Илон Маск најавио је да ће његов електрични аутомобил бити доступан и у источној Европи, не прецизиравши да ли ће у питању бити производни погон или само продаја. То је сјајна вест, али је његова изјава изазвала реакције.

Ако се питате о чему је реч, сетите се које питање може да покрене жучну расправу и у идиличној регионално-виртуелној атмосфери.

“Чији је Тесла” – погодили сте.

“Kоначно, учинићемо Николу Теслу поносним тиме што ћемо његов аутомобил продавати и у земљама његовог порекла…”, написао је између осталог Маск.

Грешка у корацима. Земљама? Множина? Нису кораци, него неспортски фаул.

Kоментари испод Маскове објаве приказују колико је тема Теслиног порекла важна за људе из Србије и Хрватске.

Serbia should be on first place if you decide and respect Tesla.

Thank you.

— Milan Leon (@milan_maximo) September 23, 2019